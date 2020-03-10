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Минимальная зарплата и доходы граждан Беларуси за февраль не индексируются

10.03.2020 18:19 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минимальная зарплата и доходы граждан Беларуси за февраль не индексируются
Фото из открытых источников

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за февраль 2020 года не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Инфляция за прошлый месяц в стране составила 1%.

Минимальная зарплата и доходы граждан Беларуси за февраль не индексируются Индексируется ли зарплата в случае ее несвоевременной выплаты?

Очевидно, что индекс потребительских цен не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. Поэтому денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за февраль 2020 года не индексируются. И поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 февраля 2020 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за февраль также не подлежат.

Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года была установлена в размере 375 руб. и не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

СПРАВКА

В соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

 
 
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Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
 
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