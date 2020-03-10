Минимальная зарплата и доходы граждан Беларуси за февраль не индексируются

Источник материала: Аргументы и факты

Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за февраль 2020 года не индексируются, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. Инфляция за прошлый месяц в стране составила 1%.

Очевидно, что индекс потребительских цен не превысил пятипроцентного порога к январю 2020 года – месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки. Поэтому денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за февраль 2020 года не индексируются. И поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 февраля 2020 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за февраль также не подлежат.

Минимальная заработная плата с 1 января 2020 года была установлена в размере 375 руб. и не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

СПРАВКА

В соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).