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Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

10.03.2020 20:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 школьников из разных уголков страны 10 марта были приглашены во Дворец Независимости, чтобы здесь получить свои паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие, которое вполне можно считать первым шагом во взрослую жизнь. И событие, что наверняка оставит след в их памяти: ведь главный документ ребятам вручал сам Президент.   

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

Вообще встречи, которые обычно организуют во Дворце Независимости для детей всегда лишены официального пафоса и проходят в непринужденной атмосфере. Не стал исключением и этот раз. Глава государства много шутил, но при этом говорил с молодыми людьми об очень серьезных вещах, например, таких как любовь к Родине или право на достойное будущее.

О наиболее интересных моментах встречи – Екатерина Жилянина. 

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

Екатерина Жилянина, корреспондент:
Такие церемонии в преддверии Дня Конституции стали традицией. Талантливые, увлеченные,  активные и успешные… Школьники с выдающимися результатами в учебе, спорте или в общественной жизни получают паспорта из рук Президента.

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

Больше двух десятков юных белорусов. Они впервые во Дворце Независимости, но рассмотреть интерьеры Дворца еще успеют – во время экскурсии. 
Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция


Дарья Шармило, учащаяся средней школы (Хотыничи):
Нам будут вручать паспорта, мы становимся гражданами Республики Беларусь полноценными.

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

Перед церемонией – небольшая репетиция. В этот волнительный момент все должно быть слаженно и торжественно. Они здесь, потому что готовы справиться не только с волнением. Молодым и целеустремленным, им многое по плечу.

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

И рукопожатие Президента в тот самый ответственный момент – это импульс для успешного старта.   

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

Момент, кстати, важный не только для каждого из этих школьников, но и для страны. Они родились в государстве, главная ценность которого – человек. От человеческого потенциала зависят и перспективы страны. Так что будущее Беларуси в том числе и в их руках.       

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

«Идите вперёд к выбранной цели, никогда не сдавайтесь». Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси

Лауреаты музыкальных конкурсов, призеры международных спортивных соревнований, победители школьных олимпиад, в зале есть и КВНщики, и фотографы, и волонтеры.

Полина приехала из Бобруйска, она меломан, занимается музыкой, любит Баха и фортепиано. 

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

Полина Гаврик, учащаяся гимназии №1 (Бобруйск):
Собираюсь поступить в музыкальное училище в Минске. Мои родители также являются музыкантами, и я решила пойти по их стопам.

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

Во время экскурсии – знакомство с Дворцом Независимости, его историей. За годы существования он уже не раз становился центром внимания мировой общественности. Уже оброс своими легендами, есть здесь и достопримечательные места для обязательных фото.  

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

Алина Докучаева, учащаяся средней школы №11 (Солигорск):   
Было очень интересно, красиво. Дворец Независимости очень красив. Эмоции переполняют просто.   

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

Евгений Прохоренко, учащийся средней школы №67 (Гомель):  
Прежде всего бросается в глаза герб, флаг. Я тут в первый раз, мне очень понравилось. Из разных стран приезжали к Президенту, проводились мероприятия, встречи глав государств.  

Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция

На память о торжественном моменте останутся не только фотографии и воспоминания. От Президента каждый из юных гостей получил подарок.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Екатерина Жилянина, Дарья Шармило, Полина Гаврик, Алина Докучаева, Евгений Прохоренко

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 25 школьников из разных уголков страны 10 марта были приглашены во Дворец Независимости, чтобы здесь получить свои паспорта, сообщили в программе...
 
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