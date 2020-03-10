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Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 школьников из разных уголков страны 10 марта были приглашены во Дворец Независимости, чтобы здесь получить свои паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие, которое вполне можно считать первым шагом во взрослую жизнь. И событие, что наверняка оставит след в их памяти: ведь главный документ ребятам вручал сам Президент.
Вообще встречи, которые обычно организуют во Дворце Независимости для детей всегда лишены официального пафоса и проходят в непринужденной атмосфере. Не стал исключением и этот раз. Глава государства много шутил, но при этом говорил с молодыми людьми об очень серьезных вещах, например, таких как любовь к Родине или право на достойное будущее.
Екатерина Жилянина, корреспондент:
Больше двух десятков юных белорусов. Они впервые во Дворце Независимости, но рассмотреть интерьеры Дворца еще успеют – во время экскурсии.
Перед церемонией – небольшая репетиция. В этот волнительный момент все должно быть слаженно и торжественно. Они здесь, потому что готовы справиться не только с волнением. Молодым и целеустремленным, им многое по плечу.
И рукопожатие Президента в тот самый ответственный момент – это импульс для успешного старта.
Момент, кстати, важный не только для каждого из этих школьников, но и для страны. Они родились в государстве, главная ценность которого – человек. От человеческого потенциала зависят и перспективы страны. Так что будущее Беларуси в том числе и в их руках.
Лауреаты музыкальных конкурсов, призеры международных спортивных соревнований, победители школьных олимпиад, в зале есть и КВНщики, и фотографы, и волонтеры.
Полина приехала из Бобруйска, она меломан, занимается музыкой, любит Баха и фортепиано.
Полина Гаврик, учащаяся гимназии №1 (Бобруйск):
Во время экскурсии – знакомство с Дворцом Независимости, его историей. За годы существования он уже не раз становился центром внимания мировой общественности. Уже оброс своими легендами, есть здесь и достопримечательные места для обязательных фото.
Алина Докучаева, учащаяся средней школы №11 (Солигорск):
Евгений Прохоренко, учащийся средней школы №67 (Гомель):
На память о торжественном моменте останутся не только фотографии и воспоминания. От Президента каждый из юных гостей получил подарок.
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Новости Беларуси. 25 школьников из разных уголков страны 10 марта были приглашены во Дворец Независимости, чтобы здесь получить свои паспорта, сообщили в программе...
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