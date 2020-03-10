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Дело MH17. Свидетель сказал, что рядом с "Буком" были сотрудники ФСБ

10.03.2020 20:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам свидетеля, рядом с "Буком", выстрел которого сбил самолет рейса MH17, находились сотрудники ФСБ

Международная следственная группа по расследованию катастрофы пассажирского самолета компании Малайзийские авиалинии рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году, получила свидетельские показания о том, что рядом с ракетной установкой "Бук", выстрелом которой он был сбит, находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что об этом было объявлено на заседании суда по делу о катастрофе MH17 во время выступления представителей прокуратуры.

Сообщается, что свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боевик террористической организации "ДНР". Свидетель также заявил, что экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом" – вероятно, имеется в виду, что речь не шла об уроженцах Украины. Свидетель заявляет, что присутствующие на месте запуска ракеты "были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет. Однако, когда первые люди вернулись с места крушения, оказалось, что это гражданский борт".

Обвинение также заявило, что у него есть свидетели, непосредственно видевшие запуск ракеты из "Бука".

Прокуроры объясняют, что многие свидетели засекречены для того, чтобы обезопасить их от возможного преследования со стороны поддерживаемых Россией боевиков. Прокурор Тейс Бергер также назвал "реальным сценарием" ситуацию, при которой Россия может использовать свои спецслужбы, чтобы установить личности этих свидетелей.

Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019 года Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. РФ назвала все "голословными обвинениями". На суде присутствуют адвокаты Пулатова. Гиркин и Дубинский отрицают обвинения, Харченко не комментировал.

Вчера в Нидерландах начался суд по делу MH17. При этом расследование продолжается.

Ранее сегодня сообщалось, что прокурор Тийс Бергер заявил, что есть "веские основания" считать, что российские спецслужбы пытались взломать компьютеры расследователей по делу MH17 в Малайзии и Нидерландах.
 
 
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По словам свидетеля, рядом с "Буком", выстрел которого сбил самолет рейса MH17, находились сотрудники ФСБ
 
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