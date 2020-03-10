ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

РИА «Новости» возродило советский фейк о том, что польских военнопленных в Катыни расстреляли немцы

10.03.2020 20:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

РИА «Новости» опубликовало развернутый пересказ интервью с бывшим членом ЦК КПСС и вторым секретарем ЦК Компартии Литвы Владиславом Шведом, которого представило как «публициста-политолога, действительного госсоветника третьего класса» и исследователя истории расстрела польских военнопленных, содержавшихся перед Второй мировой войной в советских лагерях.

Материал озаглавлен «Раскрутку Катыни одобрил Гитлер: кто на самом деле убивал поляков?». По версии Шведа, в расстреле виновны не советские власти, а немецкие оккупанты.

Швед обращает внимание на то, что захоронение расстрелянных поляков в Катынском лесу под Смоленском обнаружили немцы во время оккупации, и заявляет:

«Весной 1943 года нацисты, потерпевшие поражение под Сталинградом, осознали, что война с СССР будет напряженной и долгосрочной. Полагаться только на военную мощь стало опасно. Решили использовать некую провокацию, способную внести раскол в антигитлеровскую коалицию. Так возникла Катынь как символ зверств НКВД. Нацисты якобы случайно обнаружили захоронения убитых польских офицеров».

Далее Швед добавляет множество подробностей, которые, по его мнению, опровергают версию о виновности советских властей в расстреле. Таким доказательством, например, ему кажется то, что на расстрелянных были польские мундиры с «отличиями за храбрость», хотя в СССР военнопленным «разрешалось носить форменную одежду, но без отличительных знаков, присвоенных чину или должности». Разницу между знаками различия и воинскими наградами Швед, кажется, не видит.

Другое «доказательство» Шведа — то, что тела расстрелянных, по свидетельству немецкой комиссии судмедэкспертов, были аккуратно сложены так, чтобы вырытые могилы вместили как можно больше тел. «Полагать, что сотрудники НКВД спускались в ров на трех-четырехметровую глубину для аккуратной укладки рядами и валетом расстрелянных, — это из области невозможного. Налицо типичный немецкий обстоятельный подход: обеспечить максимальную заполняемость рва», — утверждает Швед. Комментировать «доказательство», основанное только на стереотипных представлениях о национальных характерах русских и немцев, излишне.

Еще одно «доказательство» Шведа вообще не поддается какому-либо логическому объяснению: по его словам, в Катынском лесу нашли купюры в 2 злотых 1940 года выпуска, которые никак не могли попасть к польским военным, взятым в плен в 1939 году при захвате советскими войсками восточной части Польши. По его логике, видимо, получается, что расстрелянные в польских мундирах — вообще не те самые военнопленные; опознание, проведенное немцами при обнаружении захоронений, представляется ему сомнительным. То есть надо полагать, что немцы либо пригнали на восточный фронт пленных поляков и там расстреляли, что выглядит абсурдно, либо устроили провокацию, одев расстрелянных в польскую военную форму.

Подобную провокацию они действительно однажды устроили, инсценировав нападение польской армии на радиостанцию в принадлежавшем тогда германии городе Гляйвице, чтобы получить формальный повод для нападения на Польшу. Но объяснить, с какой целью немцы подбросили своим жертвам в Катынском лесу деньги, выпущенные в 1940 году в оккупированной Германией части Польши, не пытается даже Швед.

Впрочем, на фоне опубликованных в 1992 году рассекреченных документов из советских архивов все аргументы Шведа выглядят мелочами. Среди этих документов датированная 5 марта 1940 года записка Лаврентия Берии на имя Иосифа Сталина с предложением расстрелять содержащихся в лагерях военнопленных «14700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков» как «закоренелых, неисправимых врагов советской власти» и решение Политбюро ЦК ВКП(б), датированное тем же числом, о «рассмотрении дел без вызова арестованных и без предъявления обвинения».

Кроме того, еще более крупное, чем в Катыни, захоронение расстрелянных польских военнопленных было обнаружено в 1991 году у села Медное недалеко от Твери. В октябре 1941 года у Медного было остановлено немецкое наступление, село было в руках у немцев не больше двух суток. Совершенно невероятно, чтобы за это время нацисты смогли осуществить провокацию, подобную той, о которой говорит Швед.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РИА «Новости» опубликовало развернутый пересказ интервью с бывшим членом ЦК КПСС и вторым секретарем ЦК Компартии Литвы Владиславом Шведом, которого представило...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эти юные белорусы получили паспорт из рук Президента. И вот их реакция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика