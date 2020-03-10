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ЧП НА 3РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ». Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.
10.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
5 марта 2020 18:05 6465
ЧП НА 3РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.
Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства происшествия в шахте ОАО «Беларуськалий». По факту причинения смерти по неосторожности следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
По данным следствия, днем 4 марта текущего года во время доставки работников на машине шахтной МТЛ к месту выполнения производственного задания произошло ее столкновение со стенкой горной выработки. В результате происшествия находившиеся в транспортном средстве восемь человек получили различные травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 52-летний водитель скончался. После оказания медицинской помощи один работник был отпущен.
По факту причинения смерти по неосторожности следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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5 марта 2020 18:05 6465 ЧП НА 3РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель рабочего: СК...
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