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ЧП НА 3РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ». Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.

10.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


5 марта 2020 18:05 6465

ЧП НА 3РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.

Автор: Эдуард Кидяев.

Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства происшествия в шахте ОАО «Беларуськалий». По факту причинения смерти по неосторожности следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По данным следствия, днем 4 марта текущего года во время доставки работников на машине шахтной МТЛ к месту выполнения производственного задания произошло ее столкновение со стенкой горной выработки. В результате происшествия находившиеся в транспортном средстве восемь человек получили различные травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 52-летний водитель скончался. После оказания медицинской помощи один работник был отпущен.

С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины, сбора данных и проведения иных неотложных процессуальных действий в шахту на глубину более 600 метров производила спуск следственно-оперативная группа, работу которой координировал следователь, специализирующийся на расследовании подобных происшествий.бстоятельств гибели мужчины.

ЧП НА 3РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ». Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.
ЧП НА 3РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ». Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.

По факту причинения смерти по неосторожности следователями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В рамках расследования проводится анализ изъятой производственной и технической документации, в том числе регламентирующей вопросы техники безопасности, охраны труда, эксплуатации транспортного средства. Назначены судебно-медицинские, автотехническая и иные экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ. Также допрашиваются пострадавшие, работники и должностные лица организации.

Проведение следственных и иных процессуальных действий по установлению причин и условий, способствовавших произошедшему, продолжается.

Источник: СК РБ

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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5 марта 2020 18:05 6465 ЧП НА 3РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ". Гибель рабочего: СК...
 
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