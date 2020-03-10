ЧП НА 3РУ ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ». Гибель рабочего: СК выясняет обстоятельства.

По данным следствия, днем 4 марта текущего года во время доставки работников на машине шахтной МТЛ к месту выполнения производственного задания произошло ее столкновение со стенкой горной выработки. В результате происшествия находившиеся в транспортном средстве восемь человек получили различные травмы и были доставлены в учреждение здравоохранения. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 52-летний водитель скончался. После оказания медицинской помощи один работник был отпущен.



С целью осмотра места происшествия, фиксации следовой картины, сбора данных и проведения иных неотложных процессуальных действий в шахту на глубину более 600 метров производила спуск следственно-оперативная группа, работу которой координировал следователь, специализирующийся на расследовании подобных происшествий.бстоятельств гибели мужчины.

