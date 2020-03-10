Ребята из Кобрина пошутили в Украине про российский флаг и прославились

Источник материала: Виртуальный Брест

Просто смотрите, и наслаждайтесь :-) Лига Смеха 2020 Фестиваль Эмоций в Одессе, выпуск от 6 марта.





Ребята из Кобрина группой "Короли турбаз" приехали покорять Одессу. И это у них получилось...

Не обошлось без шуток на политические темы, особенно зрители оценили тему с флагом.



