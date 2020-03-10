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Ребята из Кобрина пошутили в Украине про российский флаг и прославились
10.03.2020 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Просто смотрите, и наслаждайтесь :-) Лига Смеха 2020
Ребята из Кобрина группой "Короли турбаз" приехали покорять Одессу. И это у них получилось...
Не обошлось без шуток на политические темы, особенно зрители оценили тему с флагом.
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