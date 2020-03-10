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«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С видом на свалку. На горячую линию телеканала СТВ обратились жители одного из районов Могилева. Стихийная груда мусора, которая годами разрасталась на склоне рядом с их домами по улице Громова, стала реальной угрозой экологии.
Но вместо того, чтобы вывезти и утилизировать бытовые отходы, чиновники решили просто засыпать ее землей. А грунт, как потом выяснилось, оказался токсичным.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Пороги разных инстанций жители улицы Громова обивали не один год. Ответ стандартный: виноваты сами.
Виктор Харитонюк, житель Могилева:
Жанна Кунделева-Маркевич, жительница Могилева:
Реакция чиновников не заставила себя долго ждать. Вот только метод борьбы с бытовыми отходами пришёлся местным жителям совсем не по вкусу.
Местные жители забеспокоились и вызвали экологов. Результаты лабораторных исследований привезённой земли оказались неутешительными. Они подтвердили опасность заражения почвы и протекающей внизу реки Струшня.
Николай Яромчик, заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
От факта, что допустили ошибку, чиновники отнекиваться не стали. И уже разработали план действий.
Здесь подробнее:
А для того, чтобы она не повторилась, местным жителям на безвозмездной основе выделят контейнеры для раздельного сбора мусора.
Светлана Чепикова, заместитель директора Могилёвского спецавтопредприятия:
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«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй
Новости Беларуси. С видом на свалку. На горячую линию телеканала СТВ обратились жители одного из районов Могилева. Стихийная груда мусора, которая годами...
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