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«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

10.03.2020 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С видом на свалку. На горячую линию телеканала СТВ обратились жители одного из районов Могилева. Стихийная груда мусора, которая годами разрасталась на склоне рядом с их домами по улице Громова, стала реальной угрозой экологии.  

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Но вместо того, чтобы вывезти и утилизировать бытовые отходы, чиновники решили просто засыпать ее землей. А грунт, как потом выяснилось, оказался токсичным.   

В ситуации разбиралась Ирина Недобоева.  

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Ирина Недобоева, корреспондент:  
Район частного сектора Струшня. Эта свалка много лет соседствует с домами местных жителей. Семиметровый склон был полностью усыпан бытовыми отходами, пока его не присыпали землей.  

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Пороги разных инстанций жители улицы Громова обивали не один год. Ответ стандартный: виноваты сами.  

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Виктор Харитонюк, житель Могилева:  
Лет 20 эта свалка. Кто-то веточку, кто-то мусорный пакетик. Последние лет 10 здесь никто не мусорит, а она потихоньку зарастает.  

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Ситуация изменилась, когда участок рядом с обрывом приобрела Жанна Кунделева-Маркевич. О таком неблагоприятном соседстве могилевчанка узнала не сразу. Но сразу же стала принимать меры.  

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Жанна Кунделева-Маркевич, жительница Могилева:
Обращалась в городскую инспекцию по природоохране, в областную, в администрацию Ленинского района, писала обращение Президенту даже. 

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Реакция чиновников не заставила себя долго ждать. Вот только метод борьбы с бытовыми отходами пришёлся местным жителям совсем не по вкусу.  

Вместо того, чтобы очистить склон от мусора, к обрыву то и дело начали подгонять тяжелую технику с грунтом неизвестного происхождения.  

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Местные жители забеспокоились и вызвали экологов. Результаты лабораторных исследований привезённой земли оказались неутешительными. Они подтвердили опасность заражения почвы и протекающей внизу реки Струшня. 

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Николай Яромчик, заместитель председателя Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:   
Что касается города Могилёва, он весь находится в природоохранной зоне.
Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами. Договоренность уже есть о том, что все эти отходы будут убраны.

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

От факта, что допустили ошибку, чиновники отнекиваться не стали. И уже разработали план действий.  

Здесь подробнее: Почему мусор не вывезли, а засыпали землёй? Жители Могилёва возмущены стихийной свалкой рядом с их домами

Уже в ближайшее время неблагоприятную экологическую ситуацию на улице Громова обещают разрешить.  

А для того, чтобы она не повторилась, местным жителям на безвозмездной основе выделят контейнеры для раздельного сбора мусора. 

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Светлана Чепикова, заместитель директора Могилёвского спецавтопредприятия:  
Спецавтопредприятие раздало в городе Могилёве 15 011 контейнеров. Я считаю, что наше предприятие делает всё возможное и невозможное, чтобы предотвратить свалки в городе Могилёве, чтобы сделать наш город чистым.  

«Завезённый грунт загрязнён нефтепродуктами». Стихийную свалку в частном секторе Могилёва засыпали токсичной землёй

Люди в материале: Ирина Недобоева, Виктор Харитонюк, Жанна Кунделева-Маркевич, Николай Яромчик, Светлана Чепикова

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. С видом на свалку. На горячую линию телеканала СТВ обратились жители одного из районов Могилева. Стихийная груда мусора, которая годами...
 
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