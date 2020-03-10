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В интернете появилось видео, которое американцы сняли в Беларуси в 1974 году
Источник материала: Партизан
На YouTube-канале информагентство
Его сделали журналисты к приезду в столицу БССР президента США Ричарда Никсона. На видео можно увидеть Минск и Хатынь. Американцы зафиксировали основные объекты в столице советской Беларуси: дом правительства, привокзальную площадь, площади Победы и Якуба Коласа, строительство жилых домов. В кадр попало много минчан. Минск в 1974-м был очень зеленым городом, передает
Удивительно, но видео подписано "Minsk, Russia". На эту ошибку АР сразу обратили внимание комментаторы, которые предложили несколько вариантов правильного подписи: Minsk, BSSR (USSR) или Minsk, Belarus.
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На YouTube-канале информагентство Associated Press появилась архивное видео, которое американцы сняли в Беларуси в июле 1974 года.
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