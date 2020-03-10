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«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке березового сока. Аномальная зима внесла свои коррективы – начали раньше обычного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первыми к массовому сбору приступили брестчане. Заготовить планируют до 5 тысяч тонн.
За один день дерево может «наплакать» до 8 литров целебного напитка, а за сезон – и все 160. Первые березовые «слёзки» с этой делянки увезли рекордно рано – 5 марта.
Александр Свидунович:
Таких скорых, как Александр, в Муховецком лесничестве нашлось немало – за несколько дней реализовали 6 тонн сока. Берут в основном брестчане. Город близко, отсюда и спрос. Цена по сравнению с прошлым годом выросла на копейку – за литр просят 17.
Сергей Макаревич, сокозаготовитель Муховецкого лесничества:
Илья Шпак, заместитель генерального директора Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
По словам сокозаготовителей, ажиотажа вокруг березовика пока нет. Без тепла – он идет медленее обычного.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
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«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок
Новости Беларуси. В Беларуси приступили к заготовке березового сока. Аномальная зима внесла свои коррективы – начали раньше обычного, сообщили в программе...
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