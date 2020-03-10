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«Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета в свои 23 года оказалась перед сложным выбором: вернуть слух или сохранить почку? Девушка с детства страдала редким генетическим заболеванием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позже специалисты назовут этот случай настоящим вызовом белорусской медицине. Справились ли они с испытанием?
Мир звуков покидал Катю медленно. В школе носила слуховой аппарат. А 2 года назад, на фоне обострения проблем с почкой, перестала слышать окончательно. Поддерживать диалог все это время ей помогает способность читать по губам.
У Кати с детства – редкое генетическое заболевание, в ходе которого нарушается образование коллагена. Без этого «строительного кубика» невозможно полноценное формирование почек и слухового аппарата. С годами болезнь прогрессирует.
Но в случае с Катей ситуация обострилась еще и нехваткой тромбоцитов, возмещать которые можно лишь раз.
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Операция – лишь вершина айсберга. Ей предшествовала работа большой команды врачей-гематологов, службы переливания крови, органного донорства. Само вмешательство длилось 6 часов. За здоровье Кати боролись 30 первоклассных специалистов. Сегодня можно сказать – операция прошла успешно. Но впереди не менее важный этап – реабилитация.
Марина Песоцкая, заместитель директора Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:
Ольга Зайцева:
По прогнозам врачей, полноценный слух вернется к девушке через пару месяцев.
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«Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи
Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета в свои 23 года оказалась перед сложным выбором: вернуть слух или сохранить почку? Девушка с детства страдала редким...
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