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Базылев о предстоящем Кубке мира по самбо: «Для нас любой международный старт очень важен»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кубок мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева» стартует в Москве 20 марта и пройдет, как всегда, на малой арене «Лужников».
Ожидается, что в турнире примут участие 150 самбистов из 19 стран. В течение двух дней спортсмены разыграют три комплекта наград: среди мужчин, женщин и в разделе «Боевое самбо».
Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
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Новости Беларуси. Кубок мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева» стартует в Москве 20 марта и пройдет, как всегда, на малой арене «Лужников». Ожидается, что в...
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