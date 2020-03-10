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Базылев о предстоящем Кубке мира по самбо: «Для нас любой международный старт очень важен»

10.03.2020 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кубок мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева» стартует в Москве 20 марта и пройдет, как всегда, на малой арене «Лужников».

Базылев о предстоящем Кубке мира по самбо: «Для нас любой международный старт очень важен»

Ожидается, что в турнире примут участие 150 самбистов из 19 стран. В течение двух дней спортсмены разыграют три комплекта наград: среди мужчин, женщин и в разделе «Боевое самбо».

Базылев о предстоящем Кубке мира по самбо: «Для нас любой международный старт очень важен»


Беларусь является одним из лидеров в этом виде борьбы, наши атлеты выступят почти во всех весовых категориях. При этом главный тренер Дмитрий Базылев делает акцент на преемственность поколений. 

Базылев о предстоящем Кубке мира по самбо: «Для нас любой международный старт очень важен»

Дмитрий Базылев, главный тренер сборной Беларуси по самбо:
Для нас любой международный старт очень важен – это незаменимый опыт. К тому же несколько человек из молодежной команды будут участвовать – это возможность адекватно оценить свои силы, к чему им дальше готовиться, сколько работы еще предстоит выполнить и настраиваться на такую трудную работу.

Базылев о предстоящем Кубке мира по самбо: «Для нас любой международный старт очень важен»


Сейчас взрослая сборная, а также юниоры находятся на учебно-тренировочном сборе в родных «Стайках», национальная команда готовится непосредственно к предстоящему Кубку мира в России.

Люди в материале: Дмитрий Базылев

 
 
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Новости Беларуси. Кубок мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева» стартует в Москве 20 марта и пройдет, как всегда, на малой арене «Лужников». Ожидается, что в...
 
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