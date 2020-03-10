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1/4 финала Кубка Беларуси. Брестское «Динамо» вничью сыграло с «Ислочью»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте был сыгран четвертьфинальный матч Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Главным действующим лицом встречи стал рефери Виталий Севостьяник, показавший футболистам 4 красные и 12 желтых карточек. Еще одного «горчичника» был удостоен тренер «Ислочи» Виталий Жуковский.
Матч команды завершали в формате восемь на восемь голевых. В остатке ничья – 0:0.
Ответная встреча пройдет 15 марта в Минске.
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Новости Беларуси. В Бресте был сыгран четвертьфинальный матч Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главным действующим лицом встречи...
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