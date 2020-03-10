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1/4 финала Кубка Беларуси. Брестское «Динамо» вничью сыграло с «Ислочью»

10.03.2020 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте был сыгран четвертьфинальный матч Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Главным действующим лицом встречи стал рефери Виталий Севостьяник, показавший футболистам 4 красные и 12 желтых карточек. Еще одного «горчичника» был удостоен тренер «Ислочи» Виталий Жуковский.   

1/4 финала Кубка Беларуси. Брестское «Динамо» вничью сыграло с «Ислочью»

Матч команды завершали в формате восемь на восемь голевых. В остатке ничья  0:0.  

Ответная встреча пройдет 15 марта в Минске

Люди в материале: Виталий Севостьяник, Виталий Жуковский

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте был сыгран четвертьфинальный матч Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Главным действующим лицом встречи...
 
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