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«Цыбулька» по-немецки: иностранный инвестор организует в Лидском районе выращивание репчатого лука

11.03.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

«Цыбулька» по-немецки: иностранный инвестор организует в Лидском районе выращивание репчатого лука

В Лидском районе создается фермерское хозяйство по производству репчатого лука. Иностранный инвестор из Лейпцига, заручившись поддержкой местной власти, приступил к реализации сельхозпроекта под названием «Цыбулька.by».

Его ключевые моменты управляющий немецкой фирмой Йорг Дорнау и его компаньон, успешный предприниматель Юрий Куницкий, обсудили с председателем Лидского райисполкома Сергеем Ложечником.

На данном этапе идет оформление инвестиционного договора, выбирается подходящий земельный участок. Структура почв региона, по мнению немецкого агрария, хорошо подходит для лука. Образцы грунта он специально исследовал, результатом остался доволен. Кроме того, географическое расположение района вблизи прибалтийских портов делает его привлекательным для иностранных компаний.

Местное руководство всячески содействует представителям бизнеса. Способствуют тому и преференции в сельскохозяйственной сфере. В долгосрочной перспективе с Лидской земли немецкий предприниматель планирует получать в год более 10000 тонн лука лучшего европейского и мирового качества. Планируемые рынки сбыта  — Беларусь, страны ЕАЭС, Европы. Не исключено выращивание и других овощей – моркови, картофеля, ячменя, рапса, ржи. Предполагается создание собственной логистической инфраструктуры для хранения и транспортировки продукции.

Культуры будут возделываться с немецкой точностью по технологии Йорга Дорнау, потомственного агрария с 30-летним опытом. В этом году для апробации 5 сортов лука на лидских землях предпринимателю будет выделено 50 гектаров в одном из хозяйств Лидчины, сообщает lida.gov.by.

 
 
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В Лидском районе создается фермерское хозяйство по производству репчатого лука. Иностранный инвестор из Лейпцига, заручившись поддержкой местной власти,...
 

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