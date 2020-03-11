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«Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов, Иличич забил четыре гола «Валенсии»

11.03.2020 00:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Лондонский «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проигрив «РБ Лейпцигу» и в ответном матче — 0:3.

Первая игра завершилась в Лондоне победой немецкого клуба со счетом 1:0, а в ответной встрече все было решено уже к 21-й минуте, когда дублем отметился полузащитник «РБ Лейпцига» Марсель Забитцер. Окончательный счет был установлен в самой концовке матча, когда мяч в ворота команды Жозе Моуриньо отправил Филип Форсберг.


Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо. Reuters

Таким образом, турнир покинул прошлогодний финалист Лиги чемпионов.

В другом матче «Аталанта» вновь забила четыре мяча в ворота «Валенсии». Правда, если в первом поединке «летучие мыши» ответили только одним голом, то на своем поле, пусть и без болельщиков, забили трижды.


Reuters

У «Валенсии» отличились Кевин Гамейро (2) и Ферран Торрес, у «Аталанты» — покер сделал Йосип Иличич.

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Лондонский «Тоттенхэм» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проигрив «РБ Лейпцигу» и в ответном матче - 0:3.
 
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