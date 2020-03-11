Оставшись без работы, белорусы полагаются на себя, а не на государство

Источник материала: Ежедневник

Белорусы не привыкли рассчитывать на государство в решении проблемы занятости. В случае потери работы они полагаются только на себя.

По словам экономиста Исследовательского центра ИПМ Глеба Шимановича, сегодня на рынке труда в Беларуси сложилась противоречивая ситуация.

«С одной стороны, он вроде как гибок: у нас есть инструменты, которые позволяют работодателю достаточно легко нанимать сотрудника или увольнять его. С другой стороны, часто мы слышим, что у нас такой рынок труда, который не позволяет эффективно перераспределять трудовые ресурсы. Наблюдается консервация занятости на неэффективных предприятиях», – рассказал он на семинаре Центра экономических исследований BEROC и Нацбанка.

Эксперт заметил, что белорусы часто предпочитают стабильную низкооплачиваемую занятость возможности поиска новой работы с большими рисками, но с большими возможностями карьерного роста.

«Предприятия неактивны и не готовы обучать персонал, чтобы увеличивать его эффективность, – отметил в свою очередь исследователь. – То есть человеческий капитал, который есть в экономике, не используется так эффективно, как мог бы».

Глеб Шиманович связывает эти проблемы с тем, что длительное время наш рынок труда жестко регулировался, поддерживалась занятость, в частности, на госпредприятиях. Была политика стимулирования оплаты труда.

Что думает население

Экономист рассказал, что думают о происходящем на рынке труда сами белорусы.

Согласно исследованию, проведенному исследовательским центром ИПМ и BEROC, основной проблемой рынка труда население считает недостаточное количество вакансий с достойной заработной платой. Еще в качестве ключевых проблем выступают большие риски потери работы и безработица, а также то, что работники ущемлены в правах из-за срочных трудовых контрактов.

«Риск потери работы белорусы оценивают как высокий. Наиболее уязвимыми здесь считаются люди предпенсионного возраста. Кроме этого, респонденты отметили, что на частных предприятиях риск потери работы выше, чем на государственных», – подчеркнул эксперт.

При ответе на вопрос, насколько вам сложно найти работу, большинство опрошенных признавало, что «скорее сложно».

Однако, сложнее всего приходится женщинам с маленькими детьми, а также молодым людям без опыта работы. При этом, как показал опрос, найти работу легче всего молодым женщинам без детей.

«Как показало исследование, безработица также очень остро воспринимается белорусами. Согласно результатам исследования, больше четверти опрошенных отметили, что они сталкивались хотя бы раз с ситуацией, когда в течение полугода не могли найти работу», – рассказал Глеб Шиманович.

Между тем, заметил экономист, примечательно, что население почти не воспринимает как проблему, слабую поддержку в стране безработных.

«Ведь поддержка эта достаточно ограничена, она является чисто формальной. Почему же население не видит проблемы в этом?», – задался вопросом эксперт.

По мнению Шимановича, население привыкло не рассчитывать на государство в решении проблемы занятости. В случае потери работы оно рассчитывает только на себя.

Что нужно изменить?

Рассуждая на тему о том, что нужно поменять, чтобы система социальной поддержки соответствовала текущей среде, гибкому рынку труда, эксперт среди прочего назвал изменение подходов к срочным трудовым контрактам.

«Нужно создать условия, при которых предприятия разных форм собственности могли бы выплачивать выходное пособие тем, кого уволили», – считает эксперт.

Экономист также напомнил, что согласно статистике, в 2019 году 178,5 тыс. населения обратилось в центры занятости.

По словам Шимановича, к сожалению, в центрах занятости предлагается работа низкой квалификации с низкой оплатой труда. Чтобы это как-то изменить, государство должно внедрять и другие виды поддержки, к примеру, курсы переподготовки.

«Чтобы люди искали работу не только исходя из своих навыков, а могли улучшить свою эффективность и найти работу с лучшими условиями», – сказал он.

Также снизить уровень безработицы могло бы стимулирование предпринимательской активности, считает Глеб Шиманович.

«В целом, система социальной поддержки должна дать инфраструктуру, которая необходима для более гибкого рынка труда», – заключил эксперт.