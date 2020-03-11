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Чтобы запустить фондовый рынок, пенсионный фонд должен скупать акции белорусских компаний эксперт

11.03.2020 06:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

Подробнее о своем видении путей развития финансовой системы и финансовых рынков в Беларуси Дмитрий Крук рассказал в своей презентации на совместном семинаре BEROC и Нацбанка «От стабильности к экономическому росту: эффективность рынков».

«В Беларуси финансовая система не использует тот потенциал, который мог бы быть ей присущ в соответствии с уровнем дохода», – сказал старший научный сотрудник BEROC.

На первый взгляд, в стране вроде бы есть сегменты стандартной системы финансового посредничества, но наша финансовая система работает не совсем по классическим стандартам.

«У нас центральным ядром по сути является банковская система. А прочие финансовые посредники и фондовый рынок, можно сказать, являются отчасти ее придатками. Они в высокой степени не свободны в осуществлении своих функций. И это нарушение ведет к тому, что функции банков гипертрофированы. Они, с одной стороны, занимаются финансовым посредничеством.С другой – не дают развиваться функциям, которые должны выполнять прочие сегменты финансовой системы», – отметил эксперт.

Предпочтения населения

Почему так происходит? Проблемы начинаются на точке входа – с тех, кто поставляет ресурс.

«Наши домашние хозяйства, как мы видим из статистики, предпочитают финансовые контракты на непродолжительный срок. И также домашним хозяйствам свойственно предпочтение контрактов в иностранной валюте. Эти две характеристики очень устойчивы и прочны во времени, – подчеркнул Дмитрий Крук. – И на точке входа такие характеристики – не готовность вкладывать в депозиты на длительный срок и предпочтение иностранной валюты – приводят к тому, что ресурсы, которые основной донор поставляет в механизм финансового посредничества, имеют существенное ограничение. И оприходовать эти ресурсы в таком случае проще всего банкам».

фото: Myfin.by

Перераспределительная функция государства

«Также накладывается еще одна важная особенность. И это касается не только финансовой системы. Очень серьезную перераспределительную функцию в сфере финансового посредничества выполняет государство. Не секрет, что многие банки у нас с государственной формой собственности и они не полностью свободны. Хотя сегодня о новых директивных кредитах мы можем забыть, но остался воз старых директивных кредитов. И в предоставлении новых кредитов банки также не всегда свободны в выборе направлений деятельности. То есть банки также ограничены в поиске оптимального заемщика», – отмечает эксперт.

По его словам, эта перераспределительная функция государства очевидна. Она проявляется, в частности, в том, что «провалившиеся кредиты» государство принимает на себя. Государство через эмиссию облигаций фактически выкупает долги банков, которые были сгенерированы под влиянием государства. Это приводит к тому, что на сегодняшний день около 40% всей задолженности предприятий – это задолженность не перед финансовым сектором или посредником, а уже непосредственно перед бюджетом.

Перераспределительная функция отчасти реализуется через Банк развития, говорит эксперт. Здесь, по его словам, логика такая: коль у нас долгосрочные сегменты кредитования слабо развиваются, значит, надо создать специальный институт, который бы невыполнение этих функций компенсировал, и такой институт должен быть в Банке развития. Банк развития принимает на себя многие функции долгосрочного кредитования. И получается по сути замкнутый круг: долгосрочного частного рынка нет, потому что есть Банк развития, а Банк развития есть, потому что нет долгосрочного частного рынка.

Выводы

У нас доминирует традиционные формы финансового посредничества, а более продвинутые, которые можно было бы использовать, активно не используются. И во многом это связано с перераспределительной функцией государства, резюмировал эксперт.

Проблемы структурного ограничения ликвидности исходят от предпочтений домашних хозяйств. Эти предпочтения домашних хозяйств в реалиях белорусской экономики свидетельствуют об уровне доверия к экономической политике и в целом к перспективам развития Беларуси.

«Без преодоления структурных ограничений говорить о перспективах резкого развития финансовой системы, на мой взгляд, малоперспективно. И таким же барьером является перераспределительная функция правительства, которая и формирует замкнутый круг», – подытожил Дмитрий Крук.


фото: naftan.by

Об акциях «голубых фишек»

Выполняя роль такого же придатка банковской системы, рынок акций по большому счету в Беларуси вообще не функционирует, хотя капитализация выглядит более-менее привлекательно, отметил эксперт.

По его словам, фондовый рынок у нас по сути ограничен облигациями. При этом корпоративные облигации в рублях и инвалюте в сумме занимают всего лишь 50% от объема эмиссии, который достаточно скромен. И что еще важно: валютные облигации во многом выпускаются предприятиями как ответ на то, что доступ к валютным заимствованиям через банковскую систему был ограничен в связи с мерами, принимаемыми в том числе Нацбанком.

Преодолеть препятствия в развитии фондового рынка можно, как показывает опыт в соседних странах. По мнению Дмитрия Крука, лучший опыт у поляков, где решение подобных проблем осуществляется через изначальные предложения высококачественных акций так называемых «голубых фишек» (крупных, ликвидных компаний со стабильными показателями доходности).

Эксперт напомнил, как год назад вице-президент Варшавской фондовой биржи, выступая по приглашению BEROC, сказал белорусам: «Без первоначального формирования ликвидности посредством предоставления акций «голубых фишек» и запуском этого механизма, забудьте о развитии рынка акций. Это невозможно. Без этого никакого фондового рынка не будет».

Что касается сегмента облигаций, то здесь ситуация, по словам белорусского эксперта, выглядит чуть получше. В этой сфере есть так называемые простые барьеры, которые требуют лишь точечных корректировок законодательства.

В целом же существуют два уровня барьеров для развития финансовой системы – структурные и институциональные. По его словам, если мы хотим, чтобы всерьез финансовая система стала выполнять те функции, которые она призвана выполнять в современной экономике – мы должны идти «тяжелыми» путями. Они подразумевают концептуальные изменения, затрагивающие в том числе и другие сегменты экономики. Это ликвидация, ослабление перераспределительной функции правительства. Это дедолларизация.

Если мы ставим в Беларуси задачу развивать и делать самостоятельным сегмент фондового рынка, то здесь кардинальным шагом по разрыву замкнутого круга должно быть создание и предоставление ценных бумаг «голубых фишек». Наверное, это подразумевает частичную приватизацию, добавил эксперт. По его мнению, назвать голубыми фишками в Беларуси можно такие предприятия, как Белкалий, Белтелеком, нефтеперерабатывающие заводы и другие – порядка 10-15 предприятий.

Подразумевается, что изначальный спрос будет обеспечивать пенсионный фонд, а затем, как правило, приходит частный сектор.

Более легкие пути развития, которые не требуют кардинального пересмотра всей экономики, могут осуществляться прямо сейчас, и во многом они осуществляются и действительно есть большой прогресс, считает эксперт. Он уверен, что для того чтобы наша финансовая система развивалась должным образом, должны «работать» оба варианта, надо использовать и «легкие», и «тяжелые» пути.

«Никто не против легких путей. Они нужны. Все, что касается текущей нормативки, развития приватизации, форм обеспечения по кредитам – это важно. Но должного эффекта не будет, если мы не пойдем по тяжелому пути», – подчеркнул Дмитрий Крук.

Так, Польша – пример страны, которая сознательно долго шла по этому тяжелому пути, создавая последовательно все институциональные нормы для развития фондового рынка. А Чехия, Венгрия пошли более легкими путями и попытались нормативно насадить то, что не всегда насаждалось, и результат был иной.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Беларуси финансовая система не использует для развития присущий ей потенциал. По мнению эксперта Белорусского экономического...
 
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