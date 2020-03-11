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Электрическое будущее: концепты отмененного Женевского автошоу
Источник материала: Tut.by
О главных
Как водится, одни из концептов являются чистой воды шоу-карами (как, например,
«Паркетник» длиной всего 3,73 м представляет собой перелицованный вариант «пятидверки»
Имеет смысл присмотреться и к BMW Concept i4. Он также предвещает конкретную серийную машину — одну из будущих моделей на электротяге, которые баварцы выведут на рынок под дочерним суббрендом «i». Наряду с кроссоверами iX3 и
Силовая установка на Concept i4 развивает 530 л.с., а одного заряда батареи емкостью 80 кВт·ч должно хватить на 600 км пробега по циклу WLTP. По всей видимости, показатели у серийной версии седана должны быть такими же. В главные конкуренты i4 можно записать Tesla Model 3.
Французский премиум-бренд DS, принадлежащий концерну PSA, уже рассекретил свой новый
Из главных особенностей Aero Sport Lounge — экран вместо решетки радиатора, а также интерьер (он, увы, представлен лишь на дизайнерских скетчах) с широкими полосами сенсорных поверхностей во всю ширину передней панели, в отделке которого используются экзотические материалы вроде атласной ткани. Пара электродвигателей суммарной мощностью 680 л. с. разгоняют машину до 100 км/ч за 2,8 секунды, а емкость аккумулятора — солидные 110 кВт·ч, благодаря которым Aero Sport Lounge может проезжать до 650 км между перезарядками.
Концептуальный Hyundai Prophecy в таком виде до конвейера не доберется — этот шоу-кар лишь отражает вектор развития дизайна будущих автомобилей бренда. А точнее, электромобилей, расширение гаммы которых и задумал корейский концерн — к 2025 году Hyundai Motor Group намерен войти в первую тройку поставщиков машин на электротяге в мире.
Грядущие батарейные Hyundai будут построены на новой электрической архитектуре, на которой, собственно, создан и Prophecy. Особенности платформы и характеристики концепта в Hyundai не обнародовали, уделив основное внимание пространному описанию внешности и интерьера машины. В фарах и задних фонарях Prophecy используется пиксельная оптика, а в салоне имеется система управления с помощью джойстиков, которая освобождает внутреннее пространство и улучшает обзорность.
Основанное пять лет назад итальянское бюро GFG Style, ведомое знаменитым Джорджетто Джуджаро вместе со своим сыном Фабрицио, каждую весну показывает необычные машины, концепция которых порой опережает время. В прошлый раз в Женеве было представлено купе
Сами создатели называют машину «Hyper-SUV для использования на бездорожье», а если конкретнее, то предназначен суперкар с 24-сантиметровым дорожным просветом для вылазок в пустыню. За движение 4,77-метрового концепта отвечает силовая установка с электродвигателями, развивающими 510 л.с. и 680 Нм крутящего момента. У машины есть полный привод, а до 100 км/ч она может разгоняться за 3,8 секунды. Заявленная максимальная скорость — 250 км/ч, а пробег на одном заряде батарей емкостью 90 кВт·ч достигает около 450 км.
Второй концепт от GFG Style называется Bandini Dora и также передвигается на электротяге. Мощность установки у спайдера немного больше (536 л.с.), чем у Vision 2030 Desert Raid, но конструкция у обеих машин схожая — это пространственная рама из алюминия, на которую навешаны панели из углепластика. В длину суперкар с усеченными ветровым и боковыми стеклами достигает 4,8 м, двери у него поднимаются вверх, а до 100 км/ч Bandini Dora ускоряется за 3,3 секунды. Создан спайдер как дань уважения компании Иларио Бандини, выпускавшей гоночные автомобили с 1946 по 1992 год.
О своих амбициях в Женеве собирался заявить и китайский стартап Aiways, который в этом году собирается выйти на европейский рынок со своим электрическим «паркетником» U5. Кроме него компания собиралась провести и публичный показ концептуального кроссовера U6ion, но в итоге онлайн-дебют машины,
Напомним, что к внешнему облику U6ion с заниженной крышей и покатой кормой приложил руку Кен Окуяма, прежде отвечавший за внешность гиперкара Ferrari Enzo и прочих экзотических машин, созданных собственным бюро японского дизайнера. Базируется шоу-кар на той же платформе MAS, что и U5, но характеристик «паркетника» китайцы не озвучили. Впрочем, примечателен U6ion своим салоном, который, впрочем, пока что далек от конвейерного воплощения — тут имеется штурвал вместо руля, селектор трансмиссии, своей формой напоминающий рычаг на моторной яхте, а также дрон с камерой в специальном отсеке между сиденьями заднего ряда.
Наконец, еще одним интересным экспонатом Женевы-2020 мог бы стать Tracy Concept, над которым работали студенты отделения транспортного дизайна Европейского института дизайна (IED) в Турине. В длину (3,74 м) эта машинка еще меньше нынешней Ford Fiesta, но при этом шире (2,2 м) и располагает большей колесной базой (2,89 м) — в итоге в салоне, если верить разработчикам, удалось вместить шесть посадочных мест. Для концепта задекларирована электрическая силовая установка, однако ее параметров в IED не приводят. Впрочем, куда важнее сама цель нового проекта — придумать своего рода идеальный транспортный «гаджет на колесах», который мог бы стать помощником для молодежи как в городе, так и за его пределами.
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