Электрическое будущее: концепты отмененного Женевского автошоу

Источник материала: Tut.by

О главных серийных дебютах отмененного Женевского автосалона AUTO.TUT.BY уже рассказывал, но кроме них к выставке, которая могла бы состояться уже в 90-й раз, производители подготовили немало различных концептов. Напомним, что Женева-2020, на которой ожидалось порядка 150 мировых и европейских премьер, в итоге прошла в формате онлайн-презентаций, ведь в работу над новыми перспективными проектами было вложено много сил и средств.

Как водится, одни из концептов являются чистой воды шоу-карами (как, например, Renault Morphoz ), дерзкими дизайнерскими экспериментами без каких-либо перспектив запуска в серию, по другим же можно сделать вывод о внешности грядущих серийных машин, выпуск которых начнется через пару-тройку лет. Среди них — и первый электромобиль марки Dacia, на который прямо намекает концептуальный Spring Electric.



Dacia Spring Electric



Dacia Spring Electric

«Паркетник» длиной всего 3,73 м представляет собой перелицованный вариант «пятидверки» Renault City K-ZE , уже продающейся на китайском рынке. Характеристики электрокара Dacia пока не раскрывает (заявлен только пробег на одной зарядке — 200 км), но за отправную точку можно взять тот же City K-ZE, который оснащается 45-сильным электромотором и батареей на 26,8 кВт·ч. Товарная версия Spring Electric в итоге обещает переродиться в самый доступный на европейском рынке электромобиль — у дилеров он появится не раньше следующего года.



BMW Concept i4

Имеет смысл присмотреться и к BMW Concept i4. Он также предвещает конкретную серийную машину — одну из будущих моделей на электротяге, которые баварцы выведут на рынок под дочерним суббрендом «i». Наряду с кроссоверами iX3 и iNext гамма электромобилей автогиганта из Мюнхена в ближайшее время будет расширена и седаном i4, рыночный дебют которого запланирован на 2021 год. Судя по предсерийному образцу, облик будущего электрического седана также может слегка шокировать — как и четвертая серия следующего поколения — своими раздутыми и сросшимися «ноздрями» практически во всю высоту передней части кузова. Кроме того, на Concept i4 дебютировал новый логотип BMW.



BMW Concept i4



BMW Concept i4

Силовая установка на Concept i4 развивает 530 л.с., а одного заряда батареи емкостью 80 кВт·ч должно хватить на 600 км пробега по циклу WLTP. По всей видимости, показатели у серийной версии седана должны быть такими же. В главные конкуренты i4 можно записать Tesla Model 3.



DS Aero Sport Lounge

Французский премиум-бренд DS, принадлежащий концерну PSA, уже рассекретил свой новый флагманский седан , компанию которому на женевском стенде компании должен был составить эффектный шоу-кар Aero Sport Lounge. По форм-фактору он близок к нынешним купеобразным «паркетникам», но вместе с тем он дает представление о внешности будущих электрических моделей бренда. Среди них наверняка найдется место и роскошному SUV длиной порядка 5 м.



DS Aero Sport Lounge



DS Aero Sport Lounge

Из главных особенностей Aero Sport Lounge — экран вместо решетки радиатора, а также интерьер (он, увы, представлен лишь на дизайнерских скетчах) с широкими полосами сенсорных поверхностей во всю ширину передней панели, в отделке которого используются экзотические материалы вроде атласной ткани. Пара электродвигателей суммарной мощностью 680 л. с. разгоняют машину до 100 км/ч за 2,8 секунды, а емкость аккумулятора — солидные 110 кВт·ч, благодаря которым Aero Sport Lounge может проезжать до 650 км между перезарядками.



Hyundai Prophecy



Hyundai Prophecy

Концептуальный Hyundai Prophecy в таком виде до конвейера не доберется — этот шоу-кар лишь отражает вектор развития дизайна будущих автомобилей бренда. А точнее, электромобилей, расширение гаммы которых и задумал корейский концерн — к 2025 году Hyundai Motor Group намерен войти в первую тройку поставщиков машин на электротяге в мире.



Hyundai Prophecy

Грядущие батарейные Hyundai будут построены на новой электрической архитектуре, на которой, собственно, создан и Prophecy. Особенности платформы и характеристики концепта в Hyundai не обнародовали, уделив основное внимание пространному описанию внешности и интерьера машины. В фарах и задних фонарях Prophecy используется пиксельная оптика, а в салоне имеется система управления с помощью джойстиков, которая освобождает внутреннее пространство и улучшает обзорность.



GFG Style Vision 2030 Desert Raid

Основанное пять лет назад итальянское бюро GFG Style, ведомое знаменитым Джорджетто Джуджаро вместе со своим сыном Фабрицио, каждую весну показывает необычные машины, концепция которых порой опережает время. В прошлый раз в Женеве было представлено купе Kangaroo , а одним из героев отмененной выставки этого года могла бы стать его новая вариация — двухместный шоу-кар Vision 2030 Desert Raid.



GFG Style Vision 2030 Desert Raid



GFG Style Vision 2030 Desert Raid

Сами создатели называют машину «Hyper-SUV для использования на бездорожье», а если конкретнее, то предназначен суперкар с 24-сантиметровым дорожным просветом для вылазок в пустыню. За движение 4,77-метрового концепта отвечает силовая установка с электродвигателями, развивающими 510 л.с. и 680 Нм крутящего момента. У машины есть полный привод, а до 100 км/ч она может разгоняться за 3,8 секунды. Заявленная максимальная скорость — 250 км/ч, а пробег на одном заряде батарей емкостью 90 кВт·ч достигает около 450 км.



GFG Style Bandini Dora



GFG Style Bandini Dora

Второй концепт от GFG Style называется Bandini Dora и также передвигается на электротяге. Мощность установки у спайдера немного больше (536 л.с.), чем у Vision 2030 Desert Raid, но конструкция у обеих машин схожая — это пространственная рама из алюминия, на которую навешаны панели из углепластика. В длину суперкар с усеченными ветровым и боковыми стеклами достигает 4,8 м, двери у него поднимаются вверх, а до 100 км/ч Bandini Dora ускоряется за 3,3 секунды. Создан спайдер как дань уважения компании Иларио Бандини, выпускавшей гоночные автомобили с 1946 по 1992 год.



Aiways U6ion

О своих амбициях в Женеве собирался заявить и китайский стартап Aiways, который в этом году собирается выйти на европейский рынок со своим электрическим «паркетником» U5. Кроме него компания собиралась провести и публичный показ концептуального кроссовера U6ion, но в итоге онлайн-дебют машины, дизайнерские зарисовки которой появились в феврале, состоялся в Шанхае.



Aiways U6ion



Aiways U6ion

Напомним, что к внешнему облику U6ion с заниженной крышей и покатой кормой приложил руку Кен Окуяма, прежде отвечавший за внешность гиперкара Ferrari Enzo и прочих экзотических машин, созданных собственным бюро японского дизайнера. Базируется шоу-кар на той же платформе MAS, что и U5, но характеристик «паркетника» китайцы не озвучили. Впрочем, примечателен U6ion своим салоном, который, впрочем, пока что далек от конвейерного воплощения — тут имеется штурвал вместо руля, селектор трансмиссии, своей формой напоминающий рычаг на моторной яхте, а также дрон с камерой в специальном отсеке между сиденьями заднего ряда.



IED Tracy Concept



IED Tracy Concept

Наконец, еще одним интересным экспонатом Женевы-2020 мог бы стать Tracy Concept, над которым работали студенты отделения транспортного дизайна Европейского института дизайна (IED) в Турине. В длину (3,74 м) эта машинка еще меньше нынешней Ford Fiesta, но при этом шире (2,2 м) и располагает большей колесной базой (2,89 м) — в итоге в салоне, если верить разработчикам, удалось вместить шесть посадочных мест. Для концепта задекларирована электрическая силовая установка, однако ее параметров в IED не приводят. Впрочем, куда важнее сама цель нового проекта — придумать своего рода идеальный транспортный «гаджет на колесах», который мог бы стать помощником для молодежи как в городе, так и за его пределами.