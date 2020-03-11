Эти места открылись в городе недавно. Вы там точно не были (а может быть, зря?)

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать, какие рестораны и бары, кофейни и кафе открываются в столице. В нашей традиционной подборке новых заведений 11 мест — это те локации, что запустились в столице совсем недавно и которые точно стоят вашего внимания. Среди них есть как классический ресторан, так и уютная кофейня, как первая в городе шампанерия, так и место для отдыха мам с детьми. А еще — латиноамериканское бистро, кофейня при магазине часов и парочка других интересных заведений.

Charlie























Что известно

«Шарли» — это ресторан в классическом понимании: с европейской кухней, вином, скатертями и вечерним сервисом. Готовят здесь проверенную временем классику, но с актуальными гастрономическими трендами. Вместимость — 45 посадочных мест за столиками, плюс восемь стульев у барной стойки. Планируется, что скоро рядом появится терраса примерно на 36 мест.

Некоторые позиции из меню

Тартар из говядины, грибы и пена из пармезана (160 г) — 18 рублей

Крем-суп из мурманской трески и мидии (290 г) — 15 рублей

Фуа-гра с печеными яблоками и вишней (115 г) — 25 рублей

Печеный кролик в сливочном соусе с травами (290 г) — 29 рублей

Филе миньон, жареный бри и соус из разных перцев (375 г) — 35 рублей

Фисташковый чизкейк с малиновым соусом (147/30 г) — 12 рублей

Адрес: ул. Коммунистическая, 4

Время работы: с 11.00 до 23.00 ежедневно Подробности

Sabroso























Что известно

«Сабросо» на Карла Маркса — бистро с латиноамериканской кухней, которую поставил повар Жеан Франко. Многие знают его по латиноамериканским бургерам из Молодечно, за которыми в свое время столичные любители стритфуда катались аж в райцентр за 70 км. В новом заведении тоже продают полюбившиеся всем бургеры, но основной акцент все-таки на домашней, а не уличной еде. Работают в партнерстве с CO 2 by BeerCap, между заведениями можно свободно перемещаться.

Некоторые позиции из меню

Такос с куриной грудкой (2 шт.) — 5 рублей

Кауса перуана (холодная закуска с куриной грудкой, авокадо, яйцом и картофельным пюре) — 7 рублей

Ломо салтадо (жаркое из говядины с желтым сладким перцем чили, помидорами и картофельными дольками) — 17,5 рубля

Буррито с курицей — 7 рублей

Бургеры — от 6,5 до 13,5 рубля

Адрес: ул. Карла Маркса, 21

Время работы: 12.00 до 23.00 Подробности

Simple























Что известно

Ресторан современной белорусской кухни. В меню шеф-повара Алексея Свидрицкого

нет драников и мачанки, зато прослеживается акцент на блюдах из локальных продуктов. Ранее «Симпл» работал на улице Ленина, 50, но владельцы решились на переезд в историческое здание «Фабрики-кухни».

Некоторые позиции из меню

Тартар из форели, копченой простокваши и черной редьки (165 г) — 15 рублей

Салат из вешенок, сыра халлуми, шпината (113 г) — 14 рублей

Утка с бататом и гелем из черноплодной рябины (230 г) — 24 рубля

Форель с печеной морковью и пряным соусом (226 г) — 22 рубля

Тыквенный крем-суп с бататом и страчателлой (231 г) — 12 рублей

Черемуховый бисквит с облепихой (131 г) — 11 рублей

Адрес: ул. Свердлова, 2 (3-й этаж)

Время работы: ежедневно с 12.00 до 00.00 Подробности

CO 2 by BeerCap























Что известно

CO 2 by BeerCap — проект от создателей бара BeerCap на Герцена. В момент открытия пивного бара его создатель Руслан Мелешко задумался о том, чтобы найти партнера с едой. Когда в Молодечно появилось Sabroso, он загорелся мыслью объединиться с ними. Объединенное заведение на Карла Маркса — пример того, что все получилось.

Адрес: ул. Карла Маркса, 21

Время работы: 12.00 до 23.00 Подробности

Champaneria



Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Что известно

Первая в стране шампанерия, которая так и называется — Champaneria, и продают там в том числе безалкогольное игристое. Концепция места описывается просто: «Праздник каждый день». Тут нет дресс-кода, а пока и полноценной кухни. Последняя должна появиться уже в следующем месяце.

Адрес: ул. Зыбицкая, 2

Время работы: с 18.00 до 02.00 ежедневно

Lucky Juice























Что известно

Фреш-смузи-бар, который специализируется на здоровом питании, в основном из растительных ингредиентов. Идея места в том, чтобы готовить фастфуд для перекуса, но полезный.

Некоторые позиции из меню

Яблочный фреш (100 мл) — 2,2 рубля

Смузи с ананасом, грушей, клубникой, изюмом (400 мл) — 6,5 рубля

Смузи с томатом, огурцом, болгарским перцем, лимоном и специями (400 мл) — 8 рублей

Фреш-микс с огурцом, томатом, сельдереем и лимоном (200 мл) — 4,5 рубля

Фреш-микс с виноградом, морковью, свеклой и яблоком (400 мл) — 6 рублей

Адрес: ул. Петра Мстиславца, 8

Время работы: с 10.00 до 22.00 ежедневно

«МамслетКлуб»























Что известно

Семейный клуб-кофейня «МамслетКлуб» появился в городе больше года назад. Его владелицы знали, что в Минске точно не хватает пространства, где на маму, у которой плачет ребенок, не будут косо смотреть, и где, наконец, будет место, в котором можно сделать самую базовую вещь — сменить малышу подгузник. При всем этом в клубе-кофейне можно выпить кофе с десертом, пока ребенок рисует, играет и всячески развлекается. Правда, в этом году «МамслетКлуб» сменил прописку и переехал с площади Победы на «Восток». Игровое пространство платное, цены — ниже. К слову, многодетным мамам сделают скидку в 20%, а платить за малышей с ограниченными возможностями и вовсе не придется.

Некоторые цены

Игровое пространство детям до года — 5 рублей (первый час), следующие — 4 рубля

Игровое пространство детям до года (безлимит на день) — 10 рублей

Ировое пространство детям от года — 7 рублей (первый час), следующие — 6 рублей

Ировое пространство детям от года (безлимит на день) — 15 рублей

Адрес: ул. Мстиславца, 8

Режим работы: график плавающий, обычно — с 10.00 до 20.00, но место может быть закрыто под частные мероприятия

«Дуть»























Что известно

Лаундж-бар с кальянами, который открыли по франшизе. Интересно, что здесь вообще нет еды. Гостям предлагают лишь чай, коктейли и собственно кальяны. Но в заведении не будут против, если вы воспользуетесь любой службой доставки. К слову, в «Дуть» есть PlayStation 4Pro.

Адрес: ул. Якуба Коласа, 7а

Время работы: с пн. по пт. — с 12.00 до 2.00, в сб. и вс. — с 12.00 до 4.00 Подробности

Grand Coffee&Bakery



Фото: Елена Гордейчик, Relax.by

Фото: Елена Гордейчик, Relax.by

Фото: Елена Гордейчик, Relax.by

Что известно

Открытие кофейни в новеньком жилом комплексе Vogue могло остаться незамеченным, если бы, во-первых, к своему проекту создательницы не подошли с душой, во-вторых, не готовили свои десерты сами, а в-третьих, не продавали в кофейне… цветы. Эти три составляющие точно заслуживают того, чтобы место стало у минчан популярным. Тем более от станции метро «Московская» идти всего минут 10.

Некоторые позиции из меню

Американо (250 мл) — 3 рубля

Латте (350 мл) — 3,5 рубля

Раф (450 мл) — 6 рублей

Халвичный капучино (450 мл) — 5 рублей

Даниш с голубикой — 4,2 рубля

Пирожное с клубникой — 4 рубля

Адрес: ул. Макаенка, 12В

Время работы: будни — с 9.00 до 21.00, выходные — с 10.00 до 21.00

«18.01»























Что известно

Это кофейня, главная особенность которой в том, что она работает в одном помещении с магазином часов. «18.01» уже открывалась на этом месте в 2018 году, но тогда проработала лишь месяц, закрывшись из-за разногласий с собственником помещения. После того как все вопросы были улажены, кофейня снова заработала. И стала даже лучше. Например, теперь здесь продают свои, а не от поставщика десерты.

Некоторые позиции из меню

Американо — 3 рубля

Капучино — от 3,5 рубля

Ягодный чай — 4,5 рубля

Пунш — 4,5 рубля

Пирожное «Вкус детства» — 3,5 рубля

Тарт лимонный — 6 рублей

Порция «Наполеона» — 6 рублей

Адрес: пр. Независимости, 18

Режим работы: с понедельника по пятницу — с 8.00 до 23.00, с 9.00 до 23.00 — в субботу и воскресенье Подробности

«Нефть»























Что известно

«Нефть» — это ресторан-кальянная на первом этаже бизнес-центра «Абшерон-2», это в пределах первого транспортного кольца, по направлению улицы Маяковского. Название тематическое и в свете последних событий очень актуальное. Меню здесь авторское, много блюд в нем из итальянской кухни. По будням c 12.00 до 16.00 вам предложат «обеденку», то есть домашнюю кухню в ресторанной подаче.

Некоторые позиции из меню

Тартар из говядины (165 г) — 18 рублей

Салат с запеченной свеклой и мягким козьим сыром (160 г) — 14 рублей

Венгерский гуляш с говядиной (250 г) — 9 рублей

Спагетти с индейкой и грибами с кремом из черного трюфеля (360 г) — 18 рублей

Запеченный сибас с кремом из дикого трюфеля и грибами (310 г) — 28 рублей

Фуа-гра с яблочным чатни и мармеладом из радиччио (160 г) — 38 рублей

Адрес: ул. Аранская, 8

Режим работы: в будни — с 12.00 до 02.00, в выходные — с 12.00 до 05.00

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