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Эти места открылись в городе недавно. Вы там точно не были (а может быть, зря?)
Источник материала: Tut.by
Продолжаем рассказывать, какие рестораны и бары, кофейни и кафе открываются в столице. В нашей
Charlie
Что известно
«Шарли» — это ресторан в классическом понимании: с европейской кухней, вином, скатертями и вечерним сервисом. Готовят здесь проверенную временем классику, но с актуальными гастрономическими трендами. Вместимость — 45 посадочных мест за столиками, плюс восемь стульев у барной стойки. Планируется, что скоро рядом появится терраса примерно на 36 мест.
Некоторые позиции из меню
Тартар из говядины, грибы и пена из пармезана (160 г) — 18 рублей
Sabroso
Что известно
«Сабросо» на Карла Маркса — бистро с латиноамериканской кухней, которую поставил повар Жеан Франко. Многие знают его по латиноамериканским бургерам из Молодечно, за которыми в свое время столичные любители стритфуда катались аж в райцентр за 70 км. В новом заведении тоже продают полюбившиеся всем бургеры, но основной акцент все-таки на домашней, а не уличной еде. Работают в партнерстве с CO2 by BeerCap, между заведениями можно свободно перемещаться.
Некоторые позиции из меню
Такос с куриной грудкой (2 шт.) — 5 рублей
Simple
Что известно
Ресторан современной белорусской кухни. В меню шеф-повара Алексея Свидрицкого
Некоторые позиции из меню
Тартар из форели, копченой простокваши и черной редьки (165 г) — 15 рублей
CO2 by BeerCap
Что известно
CO2 by BeerCap — проект от создателей бара BeerCap на Герцена. В момент открытия пивного бара его создатель Руслан Мелешко задумался о том, чтобы найти партнера с едой. Когда в Молодечно появилось Sabroso, он загорелся мыслью объединиться с ними. Объединенное заведение на Карла Маркса — пример того, что все получилось.
Champaneria
Что известно
Первая в стране шампанерия, которая так и называется — Champaneria, и продают там в том числе безалкогольное игристое. Концепция места описывается просто: «Праздник каждый день». Тут нет дресс-кода, а пока и полноценной кухни. Последняя должна появиться уже в следующем месяце.
Lucky Juice
Что известно
Фреш-смузи-бар, который специализируется на здоровом питании, в основном из растительных ингредиентов. Идея места в том, чтобы готовить фастфуд для перекуса, но полезный.
Некоторые позиции из меню
Яблочный фреш (100 мл) — 2,2 рубля
«МамслетКлуб»
Что известно
Семейный клуб-кофейня «МамслетКлуб» появился в городе больше года назад. Его владелицы знали, что в Минске точно не хватает пространства, где на маму, у которой плачет ребенок, не будут косо смотреть, и где, наконец, будет место, в котором можно сделать самую базовую вещь — сменить малышу подгузник. При всем этом в клубе-кофейне можно выпить кофе с десертом, пока ребенок рисует, играет и всячески развлекается. Правда, в этом году «МамслетКлуб» сменил прописку и переехал с площади Победы на «Восток». Игровое пространство платное, цены — ниже. К слову, многодетным мамам сделают скидку в 20%, а платить за малышей с ограниченными возможностями и вовсе не придется.
Некоторые цены
Игровое пространство детям до года — 5 рублей (первый час), следующие — 4 рубля
«Дуть»
Что известно
Лаундж-бар с кальянами, который открыли по франшизе. Интересно, что здесь вообще нет еды. Гостям предлагают лишь чай, коктейли и собственно кальяны. Но в заведении не будут против, если вы воспользуетесь любой службой доставки. К слову, в «Дуть» есть PlayStation 4Pro.
Grand Coffee&Bakery
Что известно
Открытие кофейни в новеньком жилом комплексе Vogue могло остаться незамеченным, если бы, во-первых, к своему проекту создательницы не подошли с душой, во-вторых, не готовили свои десерты сами, а в-третьих, не продавали в кофейне… цветы. Эти три составляющие точно заслуживают того, чтобы место стало у минчан популярным. Тем более от станции метро «Московская» идти всего минут 10.
Некоторые позиции из меню
Американо (250 мл) — 3 рубля
«18.01»
Что известно
Это кофейня, главная особенность которой в том, что она работает в одном помещении с магазином часов. «18.01» уже открывалась на этом месте в 2018 году, но тогда проработала лишь месяц, закрывшись из-за разногласий с собственником помещения. После того как все вопросы были улажены, кофейня снова заработала. И стала даже лучше. Например, теперь здесь продают свои, а не от поставщика десерты.
Некоторые позиции из меню
Американо — 3 рубля
«Нефть»
Что известно
«Нефть» — это ресторан-кальянная на первом этаже бизнес-центра «Абшерон-2», это в пределах первого транспортного кольца, по направлению улицы Маяковского. Название тематическое и в свете последних событий очень актуальное. Меню здесь авторское, много блюд в нем из итальянской кухни. По будням c 12.00 до 16.00 вам предложат «обеденку», то есть домашнюю кухню в ресторанной подаче.
Некоторые позиции из меню
Тартар из говядины (165 г) — 18 рублей
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Продолжаем рассказывать, какие рестораны и бары, кофейни и кафе открываются в столице. В нашей традиционной подборке новых заведений 11 мест - это те локации, что...
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