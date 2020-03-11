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Очевидец ДТП помог задержать пьяного водителя в Минском районе

11.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Минском районе пьяного автомобилиста помог задержать очевидец аварии, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Очевидец ДТП помог задержать пьяного водителя в Минском районе

ДТП с участием водителя Nissan произошло 9 марта около 18.30 на автозаправке в Минском районе. Информация об аварии поступила  в ГАИ УВД Миноблисполкома. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место ДТП. Там находился очевидец, который удерживал водителя машины, достав при этом ключи из замка зажигания авто.

Экспертиза показала, что 62-летний водитель был пьян. В выдыхаемом им воздухе было 2,5 промилле алкоголя. Виновник ДТП будет привлечен к административной ответственности.

ОНТ

 
 
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В Минском районе пьяного автомобилиста помог задержать очевидец аварии, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. ДТП с...
 
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