Очевидец ДТП помог задержать пьяного водителя в Минском районе

Источник материала: Газета Авангард

В Минском районе пьяного автомобилиста помог задержать очевидец аварии, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





ДТП с участием водителя Nissan произошло 9 марта около 18.30 на автозаправке в Минском районе. Информация об аварии поступила в ГАИ УВД Миноблисполкома. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место ДТП. Там находился очевидец, который удерживал водителя машины, достав при этом ключи из замка зажигания авто.

Экспертиза показала, что 62-летний водитель был пьян. В выдыхаемом им воздухе было 2,5 промилле алкоголя. Виновник ДТП будет привлечен к административной ответственности.