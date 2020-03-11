Что будут продавать на горецкой ярмарке?

Источник материала: Горецкий вестник

13 марта на площади возле Дворца культуры и в фойе ДК будет работать ярмарка.





На ярмарке можно будет купить продукцию сельхозпредприятий района, ОАО «Молочные горки», Горецкого хлебозавода, райпо. В продаже будет мясо от КСУП «Овсянка им. И. Мельника».

Также среди товаров — сувенирная и текстильная продукция, сладости.