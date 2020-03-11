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Что будут продавать на горецкой ярмарке?
11.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
13 марта на площади возле Дворца культуры и в фойе ДК будет работать ярмарка.
На ярмарке можно будет купить продукцию сельхозпредприятий района, ОАО «Молочные горки», Горецкого хлебозавода, райпо. В продаже будет мясо от КСУП «Овсянка им. И. Мельника».
Также среди товаров — сувенирная и текстильная продукция, сладости.
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13 марта на площади возле Дворца культуры и в фойе ДК будет работать ярмарка. На ярмарке можно будет купить продукцию сельхозпредприятий района, ОАО «Молочные...
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