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Что будут продавать на горецкой ярмарке?

11.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

13 марта на площади возле Дворца культуры и в фойе ДК будет работать ярмарка.

 

Что будут продавать на горецкой ярмарке?
Такой была прошлогодняя ярмарка. Фото Михаила Левцова

 

На ярмарке можно будет купить продукцию сельхозпредприятий района, ОАО «Молочные горки», Горецкого хлебозавода, райпо. В продаже будет мясо от КСУП «Овсянка им. И. Мельника».

Также среди товаров — сувенирная и текстильная продукция, сладости.


 
 
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  13 марта на площади возле Дворца культуры и в фойе ДК будет работать ярмарка.     На ярмарке можно будет купить продукцию сельхозпредприятий района, ОАО «Молочные...
 
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