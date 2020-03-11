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Решена загадка расширения Вселенной

11.03.2020 09:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Физик-теоретик Лукас Ломбрайзер (Lucas Lombriser) из Женевского университета предложил решение загадки, согласно которой результаты измерения постоянной Хаббла, полученные различными, но надежными методами, отличаются между собой примерно на 10% с отклонением, которое является статистически несовместимым. Об это сообщается в пресс-релизе на Phys.org.


M106. Изображение: NASA

Согласно современной науке, Вселенная расширялась с тех пор, как 13,8 миллиардов лет назад произошел Большой Взрыв — это предложение было впервые высказано бельгийским теоретиком и физиком Жоржем Леметром и затем продемонстрировано американским астрономом Эдвином Хабблом. Последний обнаружил в 1929 году, что каждая галактика отдаляется от нас, и что самые отдаленные галактики движутся быстрее всего. Это свидетельствует о том, что когда-то все галактики находились в одном месте, скорее всго, во время Большого взрыва.

Это исследование положило начало закону Хаббла-Лемэтра, в том числе и постоянной Хаббла (H0), которая обозначает скорость расширения вселенной. Наилучшие оценки H0 в настоящее время составляют около 70 (км/с) / Мпк (это означает, что Вселенная расширяется на 70 километров в секунду быстрее каждые 3,26 миллиона световых лет). Проблема в том, что существует два противоречивых метода расчета.

Первый основан на космическом микроволновом фоне. С учетом данных, полученных космической обсерваторией Planck, значение H0 составляло 67,31 километра в секунду на мегапарсек. Второй метод основан на измерении расстояний до сверхновых в далеких галактиках, и указывает, что H0 составляет от 73,3 до 76,5 километра в секунду на мегапарсек.

Эта загадка расколола научное сообщество. На протяжении десятилетия ученые спорили, с какой же скоростью расширяется Вселенная?

Теперь физик-теоретик Лукас Ломбрайзер из Женевского университета предложил решение этого противоречия. Он считает, что Земля, Солнечная система, весь Млечный Путь и несколько тысяч ближайших к нам галактик движутся в огромном «пузыре» диаметром 250 миллионов световых лет, где средняя плотность вещества в два раза меньше, чем для остальной Вселенной.

Это позволило бы получить новое значение для постоянной Хаббла, которая затем согласуется с полученным с использованием космического микроволнового фона.

Профессор Ломбрайзер также считает, что в обширной Вселенной есть много таких регионов, как наш.

 
 
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Сейчас результаты измерения постоянной Хаббла, полученные различными, но надежными методами, отличаются между собой примерно на 10%.
 
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