Сестра двух беларусов, приговоренных к расстрелу, попросила Лукашенко изменить приговор

Источник материала: KYKY

10 января в Беларуси приговорили к смертной казни сразу двух человек – братьев Илью и Станислава Костевых. За то, что они жестоко убили свою соседку, которая грозилась сделать так, чтобы государство забрало детей у их сестры Анны. Об этом деле, видимо, доложили лично Лукашенко – в одном из своих интервью он назвал братьев «подонками», их сестру «никакой, асоциальным элементом», а дело – общественно значимым.

Спустя несколько месяцев после объявления приговора, сестра Ильи и Станислава – Анна Костева – на сайте «Удобный город» создала петицию . Где потребовала у президента Беларуси помиловать братьев: заменить высшую меру наказания на лишение свободы или пожизненное заключение. Вот, что написала Анна Лукашенко:

«Склоняя голову перед родными и близкими убитой и принимая всю ту боль, причинённую действиями моих братьев, я всё же прошу вас проявить милосердие к ним.

Я понимаю, что мои братья совершили непоправимое – лишили жизни ни в чём не повинного человека и как-то исправить это, вернуть эту отобранную ими жизнь уже никому не подвластно. Но Вы, Александр Григорьевич, имеете власть и право сохранить жизнь моим двум братьям и не допустить, чтобы ещё два человека были лишены самого дорогого, что у них есть – их жизни. Илья и Станислав мои родные братья, дорогие и близкие мне люди. Они ещё совсем молоды – им 19 и 21. Так получилось в нашей нелёгкой жизни, что мы были вынуждены слишком рано повзрослеть, практически росли без родителей, часто терпели нужду и лишения. Илью и Станислава надолго разлучали с семьёй и они, к сожалению, не получили должного образования, любви и тепла. Как могла, я заботилась о них, а они помогали мне растить детей. Утрата двух близких людей будет для меня невосполнимой, болью на всю мою оставшеюся жизнь.

Александр Григорьевич, прошу вас как президента нашей страны, как любящего отца своих сыновей – пощадите моих братьев, не лишайте их жизни, дайте им единственный и последний шанс осознать совершенное ими, покаяться в содеянном, а мне возможность хотя бы изредка видеться с ними, с живыми».

На момент публикации петицию подписали 200 человек. Через пять дней ее отправят в Администрацию президента.

Напомним, Беларусь – единственная страна в Европе и СНГ, где до сих пор действует смертная казнь. С 1990 года в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к высшей мере наказания. За все это время был помилован лишь один человек.