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Рекорд Tesla: компания произвела миллионный электромобиль
Источник материала: Tut.by
О знаковой вехе в истории Tesla сообщил ее глава Илон Маск через Twitter. Для достижения миллионного рубежа компании понадобилось 12 лет.
Юбилейным экземпляром стал сошедший с конвейера американского завода Tesla в Калифорнии кроссовер
Tesla, основанная в 2003 году, приступила к выпуску первой модели только в 2008 году — это был Roadster, созданный в кооперации с британской Lotus. Та модель так и не снискала популярности, а первый значимый успех к компании пришел только с выходом на рынок хэтчбека Model S в 2012 году.
На фоне показателей продаж традиционных автогигантов достигнутый Tesla рубеж достижением никак не назовешь — те же Toyota, Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi только за
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О знаковой вехе в истории Tesla сообщил ее глава Илон Маск через Twitter. Для достижения миллионного рубежа компании понадобилось 12 лет.
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