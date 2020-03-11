Рекорд Tesla: компания произвела миллионный электромобиль

Источник материала: Tut.by

О знаковой вехе в истории Tesla сообщил ее глава Илон Маск через Twitter. Для достижения миллионного рубежа компании понадобилось 12 лет.





Юбилейным экземпляром стал сошедший с конвейера американского завода Tesla в Калифорнии кроссовер Model Y , который у себя на родине вот-вот должен поступить в продажу — поставки первых машин клиентам запланированы на этот месяц. Отметим, что уже в текущем году предприятие во Фримонте должно выйти на мощность в 500 тысяч машин в год, а новый завод Gigafactory 3 в Шанхае планирует выпустить 150 тысяч электрокаров.





Tesla, основанная в 2003 году, приступила к выпуску первой модели только в 2008 году — это был Roadster, созданный в кооперации с британской Lotus. Та модель так и не снискала популярности, а первый значимый успех к компании пришел только с выходом на рынок хэтчбека Model S в 2012 году.

На фоне показателей продаж традиционных автогигантов достигнутый Tesla рубеж достижением никак не назовешь — те же Toyota, Volkswagen, Renault-Nissan-Mitsubishi только за минувший год смогли реализовать около 10 миллионов автомобилей. С другой стороны, батарейных моделей среди этого числа мизер — ни один другой автомобильный бренд пока и близко не приблизился к такому количеству выпущенных на мощностях Tesla электрокаров. Для сравнения — ближайших преследователей Nissan Leaf и Renault Zoe к настоящему моменту произведено 450 тысяч и 250 тысяч единиц соответственно.