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«700 000 $ – это воровство». На месте спорного флагштока в Гомеле появилось граффити, но его быстро замазали

11.03.2020 10:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле неизвестные разрисовали забор, который ограждает место, где ведутся работы по установке флагштока.



Фото: vk.com/gomel_detka

На металлопрофиле они написали «700 000 $ – это воровство». Фото опубликовано в телеграм-канале «Гомельский чат конструктивных изменений».

К утру коммунальники закрасили граффити неизвестного автора.

В УВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, недавно стало известно о том, что ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Металлическая стойка будет включать механический и ручной подъем флага размером 12×6 метров.

На сайте госзакупок появилось объявление о тендере на проведение работ по его установке, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа — почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планируют взять из местного бюджета.

Горожане активно обсуждают инициативу местных властей. Часть людей считают стоимость объекта запредельной. Гомельчане создали петицию против строительства нового флагштока. Её подписали почти 4,5 тысячи человек.

В УКС Гомеля не смогли ответить, как именно потратят 1,5 млн, выделенные на благоустройство площади и флагшток.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле неизвестные разрисовали забор, который ограждает место, где ведутся работы по установке флагштока.
 
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