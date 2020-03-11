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В Литве подтверждены два новых случая коронавируса

11.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Литве подтверждены два новых случая коронавируса

Как сообщает издание «Литовский курьер», в Литве, во вторник вечером, были подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции. Правительство сообщило, что общее количество подтвержденных случаев заболевания в стране возросло до трех.

Согласно отчету, два новых случая коронавируса были подтверждены во вторник в 10 часов вечера. Никаких подробностей не приводится.

В среду, 11 марта, правительство проведет краткую пресс-конференцию, чтобы предоставить больше информации средствам массовой информации и общественности.

Во вторник было проанализировано 15 образцов. На сегодняшний день было проведено в общей сложности 290 исследований подозреваемого коронавируса.
 
настоящее время в Литве наблюдается более 5,5 тысяч человек.

#коронавирус

www.kurier.lt

 
 
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Как сообщает издание «Литовский курьер», в Литве, во вторник вечером, были подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции. Правительство сообщило, что...
 
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