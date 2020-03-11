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В Литве подтверждены два новых случая коронавируса
11.03.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как сообщает издание
Согласно отчету, два новых случая коронавируса были подтверждены во вторник в 10 часов вечера. Никаких подробностей не приводится.
В среду, 11 марта, правительство проведет краткую пресс-конференцию, чтобы предоставить больше информации средствам массовой информации и общественности.
Во вторник было проанализировано 15 образцов. На сегодняшний день было проведено в общей сложности 290 исследований подозреваемого
настоящее время в Литве наблюдается более 5,5 тысяч человек.
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Как сообщает издание «Литовский курьер», в Литве, во вторник вечером, были подтверждены два новых случая коронавирусной инфекции. Правительство сообщило, что...
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