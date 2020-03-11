Государство позаботилось: в 2019 году пенсионеров стало на 30 тысяч меньше

Сокращение является следствием пенсионной реформы, в соответствие с которой увеличивается пенсионный возраст. В связи с этим количество новых пенсионеров оказывается намного ниже числа умерших.





Это позволяет увеличивать пенсии тем, кто еще жив. Так, в декабре 2019 года средний размер назначенных пенсий в Беларуси составил 431,3 рубля, тогда как год назад он равнялся 381,2 рубля.





Общий объем денежных доходов населения РБ в январе—ноябре 2019 года вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достиг 74,1 млрд. рублей. В реальном выражении доходы выросли на 6,3%.





Это намного больше прироста ВВП, поэтому доля денежных доходов населения в ВВП в январе—ноябре 2019 года увеличилась до 61,4% с 58,8% за январь—ноябрь 2018 года.





Большую часть доходов населения обеспечили оплата труда и государственные трансферты (пенсии, пособия и стипендии). Их удельный вес в денежных доходах за рассматриваемый период достиг 87,5%, увеличившись на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.





Доля доходов от предпринимательской деятельности снизилась до 7,8% с 8,3%. Доля доходов от собственности увеличилась до 2,3% с 2,2%, а прочих доходов — осталась равной 2,4%.





Номинальная начисленная средняя заработная плата работников организаций, без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности,





в декабре прошлого года в Беларуси составила 1 238,7 рубля, что в реальном выражении превысило зарплату в декабре 2018 года на 5,5%. В бюджетных организациях зарплата достигла 993,1 рубля, увеличившись за год в реальном выражении на 10,1%.





Зарплата в Беларуси оказалась несколько выше, чем в Казахстане и Украине, но намного ниже, чем в России. По расчетам Нацбанка, в пересчете на белорусские рубли зарплата в России в декабре 2019 года составила 1 548 рублей, в Казахстане — 1 144 рубля, а в Украине — 1 095 рублей.