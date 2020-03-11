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Государство позаботилось: в 2019 году пенсионеров стало на 30 тысяч меньше

11.03.2020 10:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В декабре 2019 года в органах по труду, занятости и социальной защите в Беларуси на учете состояло 2 531,9 тыс. пенсионеров, что на 29,2 тыс. меньше, чем в декабре 2018 года.

Сокращение является следствием пенсионной реформы, в соответствие с которой увеличивается пенсионный возраст. В связи с этим количество новых пенсионеров оказывается намного ниже числа умерших. 

Это позволяет увеличивать пенсии тем, кто еще жив. Так, в декабре 2019 года средний размер назначенных пенсий в Беларуси составил 431,3 рубля, тогда как год назад он равнялся 381,2 рубля.

Общий объем денежных доходов населения РБ в январе—ноябре 2019 года вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и достиг 74,1 млрд. рублей. В реальном выражении доходы выросли на 6,3%. 

Это намного больше прироста ВВП, поэтому доля денежных доходов населения в ВВП в январе—ноябре 2019 года увеличилась до 61,4% с 58,8% за январь—ноябрь 2018 года.

Большую часть доходов населения обеспечили оплата труда и государственные трансферты (пенсии, пособия и стипендии). Их удельный вес в денежных доходах за рассматриваемый период достиг 87,5%, увеличившись на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

Доля доходов от предпринимательской деятельности снизилась до 7,8% с 8,3%. Доля доходов от собственности увеличилась до 2,3% с 2,2%, а прочих доходов — осталась равной 2,4%.

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников организаций, без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности,

в декабре прошлого года в Беларуси составила 1 238,7 рубля, что в реальном выражении превысило зарплату в декабре 2018 года на 5,5%. В бюджетных организациях зарплата достигла 993,1 рубля, увеличившись за год в реальном выражении на 10,1%.

Зарплата в Беларуси оказалась несколько выше, чем в Казахстане и Украине, но намного ниже, чем в России. По расчетам Нацбанка, в пересчете на белорусские рубли зарплата в России в декабре 2019 года составила 1 548 рублей, в Казахстане — 1 144 рубля, а в Украине — 1 095 рублей.
 
 
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В декабре 2019 года в органах по труду, занятости и социальной защите в Беларуси на учете состояло 2 531,9 тыс. пенсионеров, что на 29,2 тыс. меньше, чем в декабре 2018 года.
 
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