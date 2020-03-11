Саудовская Аравия дала своим гражданам 72 часа, чтобы вернуться на родину













Министерство иностранных дел КСА 10 марта распространило обращённый к подданным монархии, пребывающим, в частности, в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне, призыв в течение предстоящих 72 часов вернуться в страну.





Саудовцам, находящимся в ОАЭ, рекомендуется воспользоваться аэропортом Дубая или наземным контрольно-пропускным пунктом «Аль-Батха» для возвращения в королевство.





Посольство КСА в Египте объявило о возобновлении приостановленных ранее рейсов между двумя странами 10 и 11 марта, чтобы позволить гражданам вернуться.





Из-за распространения коронавируса власти крупнейшей арабской монархии ранее приостановили работу школ и университетов по всей стране. Четыре новых случая, включая прибывших в королевство американцев, посетивших до этого Италию и Филиппины, увеличило количество диагностированных случаев Covid-19 на саудовской территории до 15 по данным на 9 марта. Помимо прекращения транспортного сообщения с Ираном — эпицентром распространения коронавируса в регионе — Эр-Рияд ввёл ограничения в отношении ещё девяти стран, включая ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Египет.



