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Мария Козич: «Жизненные силы дает мне родная земля»

11.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Глава государства Александр Лукашенко вручил орден Почета управляющей производ-ственной бригадой КСУП «Гирки» Марии Козич (на снимке — слева).

Мария Козич: «Жизненные силы дает мне родная земля»

Это событие для Марии Антоновны было одновременно и приятным, и волнительным. Двое суток до поездки в Минск во Дворец Независимости женщина не могла уснуть. Хоть получать высокую государственную награду приходится не в первый раз. В 2013 году Премьер-министр Михаил Мясникович вручил ей медаль «За трудовые заслуги».

— Прямо ноги подкашивались, когда шла за наградой, — вспоминает землячка. — Не передать словами все чувства, когда прозвучали моя фамилия и поздравления от Президента, когда получила из его рук орден и ощутила крепкое рукопожатие Главы государства. В тот момент пообещала Александру Григорьевичу, что буду усердно работать и дальше.

На мой вопрос, загадывала ли она о такой высокой оценке труда, собеседница улыбнулась:

 — Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. А кто не хочет иметь такую награду? Конечно, она обязывает ко многому, высокую планку надо держать. Здесь главное, чтобы не подвело здоровье.

Трудолюбивую и ответственную женщину ценят коллеги. Они не преминули поздравить ее с этим событием.

— В этом году Мария Антоновна отметила сорокалетие работы в сельском хозяйстве. Трудилась она практически в одной должности — заведующей участком. Свою жизнь посвятила нашему сельхозпредприятию, сельчанам, внесла огромный вклад в производство. Большая честь иметь в коллективе таких людей, дай бог, чтобы наши труженики почаще добивались подобных результатов, — был искренним в своих словах директор КСУП «Гирки» Тадеуш Мушинский, вручая М.А. Козич цветы и адресуя виновнице торжества наилучшие пожелания.  Руководитель уверен, что новые производственные победы не заставят себя долго ждать.

Мария Антоновна в профессии не случайный человек. Здесь, на заболотской земле, она родилась, здесь состоялась профессионально, через годы пронесла любовь к родной земле. Начала свой трудовой путь в колхозе имени Ленина (сейчас — КСУП «Гирки»). В 1980-х годах урожайность зерновых на ее участке была 39 центнеров с гектара. Но она смогла не только улучшить показатели в хозяйстве, но и стать лидером в районе.

Мария Козич: «Жизненные силы дает мне родная земля»

— Конечно, и техника раньше была не та, что теперь, — рассказывает женщина. — На моем участке, например, числились четыре МТЗ и два гусеничных трактора. Бывало, что тракторов не хватало для работы, тогда просила помощи у коллег из других участков. А сейчас на поля выходят мощные энергонасыщенные трактора, комбайны. Иногда наши механизаторы, которые находятся на заслуженном отдыхе, нет-нет и позавидуют: мол, нам бы такие раньше… Изменилась и жизнь сельчан, — считает управляющая производственной бригадой. — Когда в 1980-90-е выделяли сенокос, хорошо было, если он «готовый», скошенный. А сейчас предприятие стюкует сено и привезет домой, аж под сарай. Сколько труда нужно было вложить в полученные «сотки»! Теперь на подготовленных наделах уже нарезаны борозды под посадку картофеля… Главное — не лениться, трудиться в охоту на земле.

Сама Мария Антоновна без тяжелого сельского труда не представляет свою жизнь.

— Люблю землю, — признается она. — Может, кому-то это покажется странным, но она питает меня жизненными силами. Когда на участке подрастает пшеница, могу по нескольку раз на день приехать в поле. Как ребенка малого, прижимаю к себе колосья. Смотрю на ухоженные ровные и зеленеющие поля — душа радуется, появляется ощущение полного счастья.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото БелТА.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства Александр Лукашенко вручил орден Почета управляющей производ-ственной бригадой КСУП «Гирки» Марии Козич (на снимке — слева). Это событие для...
 
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