Под Минском неизвестные разгромили Mercedes

Источник материала: Аргументы и факты

2 марта в милицию обратилась жительница Минского района. Она рассказала, что компания молодых людей повредила стоявший у дороги автомобиль. Инцидент случился возле садового товарищества «Заподгорье».

На месте происшествия милиционеры обнаружили Mercedes с разбитыми стеклами, фарами и фонарями. В иномарке были оторваны зеркала, помят кузов и пробиты колеса.

Выяснилось, хозяин иномарки отдал ее знакомому на ремонт в прошлом году. Сначала авто стояло на территории товарищества, однако в последующем его припарковали у обочины дороги.