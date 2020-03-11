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Под Минском неизвестные разгромили Mercedes

11.03.2020 10:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Минском неизвестные разгромили Mercedes
МВД Республики Беларусь

2 марта в милицию обратилась жительница Минского района. Она рассказала, что компания молодых людей повредила стоявший у дороги автомобиль. Инцидент случился возле садового товарищества «Заподгорье».

На месте происшествия милиционеры обнаружили Mercedes с разбитыми стеклами, фарами и фонарями. В иномарке были оторваны зеркала, помят кузов и пробиты колеса.

Выяснилось, хозяин иномарки отдал ее знакомому на ремонт в прошлом году. Сначала авто стояло на территории товарищества, однако в последующем его припарковали у обочины дороги.

Один из очевидцев сфотографировал компанию ребят, которые могут быть причастны к происшествию. Теперь их личности устанавливают сыщики. 

Под Минском неизвестные разгромили Mercedes
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Машину в ремонт отдал пенсионер. Как сообщили в МВД, к дебошу могут быть причастны подростки.
 
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