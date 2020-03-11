ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Однако проблема: уровень преступности отражается в политике

11.03.2020 09:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Рост преступности в 2019 году создаёт для беларуских властей не столько проблемы в сфере безопасности, сколько в сферах политики и пропаганды. Особенно с учетом стартовавшей президентской капании.

По данным МВД Беларуси в 2019 году рост преступности составил 5,4%. При этом в крупнейших административных единицах областного уровня (г. Минске и Гомельской области) преступность выросла более чем на 17%. Впервые за долгие годы криминогенная обстановка приобрела тенденцию к ухудшению: стоит напомнить, что за период с 2007 по 2018 год уровень регистрируемой МВД Беларуси преступности сократился более чем в 2 раза. Ожидаемо, что вопросы профилактики преступлений выдвинулись в число приоритетов правоохранительной системы страны, пишет Belarus in focus.

На оперативном совещании в прокуратуре Гродненской области заявлено о необходимости усилить работу по предупреждению преступлений (особенно – в молодежной среде) и борьбе с пьянством.  Прокурор Брестской области ориентирует подчиненные структуры усилить работу по предупреждению преступлений и правонарушений на местах. Генеральная прокуратура ориентирует местные органы власти и правопорядка на более тесное взаимодействие с целью предотвращения преступлений, а также усиление профилактики алкоголизма. 


Низкая относительно других постсоветских стран преступность, безопасность на улицах – своеобразная визитная карточка беларуского режима. Александр Лукашенко неоднократно приводил факт снижения уровня криминализации в Беларуси в качестве одного из подтверждений эффективности созданной им системы власти.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY


Таким образом, уровень преступности для беларуского режима – не просто показатель, характеризующий состояние общественной безопасности. Он также имеет идеологическое, пропагандистское и политическое значения для официального Минска. Особенно в ситуации предстоящих президентских выборов, к которым А. Лукашенко подходит с коротким списком достижений и все возрастающим перечнем проблем. В этой связи активизация работы на всех уровнях по профилактике преступлений закономерна. Однако, в случае, если переломить негативные явления не удастся, для беларуских властей возникнет соблазн, оправдываясь логикой политического момента, «скорректировать» криминальную статистику в выгодном для себя направлении.      
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост преступности в 2019 году создаёт для беларуских властей не столько проблемы в сфере безопасности, сколько в сферах политики и пропаганды. Особенно с учетом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика