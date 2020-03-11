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Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

11.03.2020 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение, заявил глава Минфина Эстонии. Эстония объявила, что в стране начался экономический кризис, при чем ситуация резко ухудшилась в последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Мартин Хельме, передает ERR в среду, 11 марта.

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал министр.

Хельме отметил, что такой плохой "видимости" в экономике, как сейчас, никогда не было.

"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас, в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - добавил Хельме.

По словам министра финансов Эстонии, западные страны сейчас оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.

Напомним, что ранее МВФ увидел признаки мирового финансового кризиса. Начало нового десятилетия "охарактеризовалось возрастающей неуверенностью", заявила глава фонда.
 
 
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Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение, заявил глава Минфина Эстонии. Эстония объявила,...
 
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