|
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Источник материала: Партизан
Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение, заявил глава Минфина Эстонии. Эстония объявила, что в стране начался экономический кризис, при чем ситуация резко ухудшилась в последние два месяца. Об этом заявил министр финансов Мартин Хельме, передает ERR в среду, 11 марта.
"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал министр.
Хельме отметил, что такой плохой "видимости" в экономике, как сейчас, никогда не было.
"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас, в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - добавил Хельме.
По словам министра финансов Эстонии, западные страны сейчас оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.
Напомним, что ранее МВФ увидел признаки мирового финансового кризиса. Начало нового десятилетия "охарактеризовалось возрастающей неуверенностью", заявила глава фонда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение, заявил глава Минфина Эстонии. Эстония объявила,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)