Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

"Цифры показывают, что такого резкого падения не было с 2008 года. И это будет иметь последствия в реальной жизни. Балансы предприятий резко сократятся, а банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций, больше не смогут это делать", - сказал министр.





Хельме отметил, что такой плохой "видимости" в экономике, как сейчас, никогда не было.





"Мы видим, что все произошло в течение двух месяцев, в европейском контексте - двух недель. Первый вывод - такой плохой "видимости", как сейчас, в экономике, у нас никогда не было. Мы не имеем возможности прогнозировать, что будет через две недели, через два месяца", - добавил Хельме.





По словам министра финансов Эстонии, западные страны сейчас оказались в значительно более сложной ситуации, чем во время кризиса 2008 года.





Напомним, что ранее МВФ увидел признаки мирового финансового кризиса. Начало нового десятилетия "охарактеризовалось возрастающей неуверенностью", заявила глава фонда.