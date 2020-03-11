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Решение Путина об обнулении сроков было принято в последний момент – СМИ
Источник материала: Партизан
Издание
Также известно, что предложение Валентины Терешковой начать отсчет сроков президента заново оказалось для ее коллег по Госдуме абсолютной неожиданностью. Подобную возможность ранее в парламенте не обсуждали, а соответствующее решение было принято самим Путиным в последний момент.
По словам одного из собеседников издания, особое внимание нужно обратить на то, что никто заранее парламентариев не готовил к голосованию за данную поправку. Знать, утверждает источник, могли только спикер Вячеслав Володин и глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Сам Путин прибыл в Госдуму спустя два часа после оглашения правок, а его речь была готова и отпечатана.
«Очевидно, что речь писала не сама Терешкова, ее писали в Кремле. Визит президента в Госдуму был явно хорошо подготовлен — его втиснули в график, Путин не задержался, почти не опоздал», — пояснил источник в парламенте.
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