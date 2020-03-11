ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Решение Путина об обнулении сроков было принято в последний момент – СМИ

11.03.2020 09:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Издание «Медуза» со ссылкой на собственные источники сообщает, что глава Кремля Владимир Путин собирался уйти из власти после того, как в 2024 году завершатся его президентские полномочия. Однако внешние вызовы и, скорее всего, силовики, повлияли на то, что, в конечном счете, российский президент принял решение об обнулении своих сроков на посту главы государства.

Также известно, что предложение Валентины Терешковой начать отсчет сроков президента заново оказалось для ее коллег по Госдуме абсолютной неожиданностью. Подобную возможность ранее в парламенте не обсуждали, а соответствующее решение было принято самим Путиным в последний момент.

По словам одного из собеседников издания, особое внимание нужно обратить на то, что никто заранее парламентариев не готовил к голосованию за данную поправку. Знать, утверждает источник, могли только спикер Вячеслав Володин и глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Сам Путин прибыл в Госдуму спустя два часа после оглашения правок, а его речь была готова и отпечатана.

«Очевидно, что речь писала не сама Терешкова, ее писали в Кремле. Визит президента в Госдуму был явно хорошо подготовлен — его втиснули в график, Путин не задержался, почти не опоздал», — пояснил источник в парламенте.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Издание «Медуза» со ссылкой на собственные источники сообщает, что глава Кремля Владимир Путин собирался уйти из власти после того, как в 2024 году завершатся его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сестра двух беларусов, приговоренных к расстрелу, попросила Лукашенко изменить приговор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика