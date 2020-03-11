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Великолепие Назарбаевых арестовано в Великобритании на 100 миллионов долларов

11.03.2020 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Великобритания арестовала недвижимость дочери и внука Назарбаевых первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из-за подозрений в «необоснованном богатстве». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Дарига Назарбаева и Нурсултан Назарбаев во время встречи с королевской семьей в Лондоне
Фото: Reuters

Великобритания арестовала недвижимость дочери и внука Назарбаевых первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из-за подозрений в «необоснованном богатстве». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Как отмечается, речь идет о владениях председателя сената Казахстана Дариги Назарбаевой, ее старшего сына Нурали Алиева и его жены Аиды. Они были арестованы еще в 2019 году, однако суд разрешил рассказать об этом только сейчас.


Казахи должны будут объяснить происхождение средств, на которые были совершены покупки. По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), они могли быть куплены в результате преступной деятельности бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева, который покончил с собой в 2015 году.

Всего Назарбаевы имеют собственность в Лондоне на сумму более 100 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей). По данным издания, недвижимость оформлена на три офшора — на Антильских островах, в Панаме и британской Ангилье. Среди них — особняк с бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартира в фешенебельном районе Челси.

Ранее власти Казахстана прокомментировали заявление внука первого президента страны Айсултана, который попросил политического убежища в Великобритании. Это требование назвали манипуляциями, а внука первого президента сочли наркозависимым.
 
 
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Великобритания арестовала недвижимость дочери и внука Назарбаевых первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из-за подозрений в «необоснованном...
 
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