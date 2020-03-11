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Минфин мечтает о free float

11.03.2020 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поскольку в Беларуси очень много акционерных обществ с долей государства более 75%, то Минфин не видит риска в том, чтобы эти предприятия могли организовывать free float своих акций.

Такое мнение высказал начальник отдела развития рынка ценных бумаг Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Сергей Дынник на семинаре «От стабильности к экономическому росту», организованному BEROC.

По оценке Минфина, важно чтобы этот инструмент в размере 10-20% мог свободно обращаться на бирже, чтобы создавать ликвидность фондового рынка.

«Если государство не хочет терять контроль в каких-то организациях — мы на этом не настаиваем. Но мы видим определенный потенциал, чтобы по отдельным субъектам, прежде всего, — по „голубым фишкам“ была обеспечена ликвидность в иностранной валюте. Это будет играть на руку инвесторам, которые будут приходить к нам, чтобы заработать», — сказал Сергей Дынник.

Напомним, что под free float понимают долю акций в свободном обращении.
 
 
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Поскольку в Беларуси очень много акционерных обществ с долей государства более 75%, то Минфин не видит риска в том, чтобы эти предприятия могли организовывать free float...
 
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