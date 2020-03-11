«Сафмар» планирует в марте поставить в Беларусь 400 тысяч тонн нефти

Источник материала: Ежедневник

Группа «Сафмар» в марте планирует поставить в Беларусь 400 тыс. тонн нефти, их которых 300 тыс. тонн пойдет трубопроводным транспортом.

"400 тыс. тонн в марте. 100 тыс. тонн по ж/д и около 300 тыс. тонн по трубе", - сообщил ТАСС источник, знакомый с планами компании.

В феврале "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы «Сафмар», начнут поставлять пять новых российских предприятий.