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«Сафмар» планирует в марте поставить в Беларусь 400 тысяч тонн нефти
11.03.2020 11:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Группа «Сафмар» в марте планирует поставить в Беларусь 400 тыс. тонн нефти, их которых 300 тыс. тонн пойдет трубопроводным транспортом.
"400 тыс. тонн в марте. 100 тыс. тонн по ж/д и около 300 тыс. тонн по трубе", - сообщил
В феврале "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы «Сафмар», начнут поставлять пять новых российских предприятий.
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Группа «Сафмар» в марте планирует поставить в Беларусь 400 тыс. тонн нефти, их которых 300 тыс. тонн пойдет трубопроводным транспортом.
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