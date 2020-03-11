Праздник прошел, оставив хорошие воспоминания!

Источник материала: Клiч Радзiмы

«С праздником, милые женщины» под таким названием прошел праздничный концерт в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН .

В уютном и празднично украшенном зале собрались те, кто, как принято говорить, находится на заслуженном отдыхе.

На протяжении всего тематического концерта заведующая отделением Марина Редико теплыми и душевными словами, стихами поздравляли присутствующих на мероприятии женщин.

Приятным подарком для гостей стало выступление Николая Кириенко.