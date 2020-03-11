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Праздник прошел, оставив хорошие воспоминания!
11.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
«С праздником, милые женщины» под таким названием прошел праздничный концерт
В уютном и празднично украшенном зале собрались те, кто, как принято говорить, находится на заслуженном отдыхе.
На протяжении всего тематического концерта заведующая отделением Марина Редико теплыми и душевными словами, стихами поздравляли присутствующих на мероприятии женщин.
Приятным подарком для гостей стало выступление Николая Кириенко.
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