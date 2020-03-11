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Праздник прошел, оставив хорошие воспоминания!

11.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Праздник прошел, оставив хорошие воспоминания!

«С праздником, милые женщины» под таким названием прошел праздничный концерт в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН.

В уютном и празднично украшенном зале собрались те, кто, как принято говорить, находится на заслуженном отдыхе.

На протяжении всего тематического концерта  заведующая отделением Марина Редико теплыми и душевными словами, стихами поздравляли присутствующих на мероприятии женщин.

Приятным подарком для гостей стало выступление Николая Кириенко.

Праздник прошел, оставив хорошие воспоминания!Праздник прошел, оставив хорошие воспоминания! Праздник прошел, оставив хорошие воспоминания! Праздник прошел, оставив хорошие воспоминания!

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