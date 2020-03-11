600 батонов хлеба и 56 пачек сигарет. Что можно купить на британскую пенсию

В Великобритании сложная система пенсий: в Соединенном королевстве их три вида — корпоративные, рабочие и государственные. Размер ежемесячного пособия зависит от рабочего стажа, дохода и компании, где работал британец.

Для нашего расчета «что можно купить на одну пенсию» мы возьмем базовую выплату в Великобритании в 672 фунтов стерлингов (865 долларов, или по курсу на 11 марта чуть более 2000 белорусских рублей) — столько государство платит каждому пенсионеру вне зависимости от его зарплаты. Второй показатель для подсчета — цены в Лондоне (как столице Соединенного Королевства) * .

600 батонов хлеба

По традиции начнем с хлеба. Батон весом 500 граммов в Лондоне стоит 1,12 фунтов (3 рубля 40 копеек). Базовой пенсии хватит на 600 батонов (или 300 килограммов).

692 литра молока

Сложно представить английский завтрак без чая с молоком. Этой традиции сотни лет: молоко в напиток добавляли из опасений, что чашка треснет из-за кипятка.

Литр молока в местных супермаркетах продается за 0,97 фунта (2,94 рубля). А на ежемесячное пособие можно купить почти 693 литра.

«Хватает только на коммуналку». Какие пенсии получают звезды Подробнее

320 яиц

Классический английский завтрак еще сложно представить без яичницы или хотя бы омлета. Яйца такой же обязательный продукт в холодильнике любого британца, как и молоко. Цена десятка — 2,1 фунта (6,36 рубля).

На базовую пенсию выходит 320 штук.

94 килограмма сыра

Килограмм местного сыра в Лондоне отдают за 7,12 фунтов (21,58 рубля). Британский пенсионер, живущий на одну базовую пенсию, может позволить себе 94 килограмма сыра в месяц.

109 килограммов куриного филе

А вот курица в столице Великобритании дешевле сыра — 6,16 фунтов (18,67 рубля) за килограмм грудки. Делим 672 фунта на эту цифру, получаем 109 килограммов — на столько хватит месячной пенсии.

78,5 килограммов говядины

Килограмм говяжьей вырезки лондонские продавцы отдают за 8,57 фунтов (25,97 рублей). Переводим базовую пенсию в мясо, получаем 78,5 килограммов.

589 килограммов бананов

Теперь время вегетарианских товаров. Как и во многих европейских странах, в Великобритании самые дешевые фрукты — это бананы. Всего-то 1,14 (3,45 рубля) фунта за килограмм. Пенсии хватит на 589 килограммов.

334 килограмма апельсинов

Апельсины в лондонских магазинах почти вдвое дороже бананов — 2,01 фунта за кило (6,09 рубля). Если бы наш герой — британец, получающий базовую пенсию, захотел потратить ее на цитрусовые, он смог бы купить 334 килограмма.

Время и деньги. Почему будущая пенсия почти не зависит от текущего дохода Подробнее

348 килограммов яблок

А если на яблоки, то вышло бы 348 килограммов. Кило этого фрукта на лондонских рынках и в магазинах отдают за 1,93 фунта.

574 килограмма лука

Самый дешевый овощ на лондонских прилавках — лук. 1,17 фунта (3,55 рубля) за килограмм. Базовой пенсии хватит на 574 килограмма.

265 килограммов помидоров

Килограмм помидоров в среднем стоит 2,53 фунтов. Пенсионер, имеющий базовое пособие, может позволить себе 265 килограммов томатов.

551 килограмм картофеля

Зато картофеля на базовую пенсию можно купить в два с лишним раза больше — 551 килограмм. Корнеплод в лондонских магазинах стоит 1,22 фунта (3,70 рубля) за кило.

363 бутылки пива

Британцы — фанаты эля. Это такой сорт пива, который готовят быстрым брожением при высокой температуре. По вечерам бары больших и маленьких британских городов забиваются до отказа, офисные клерки, футбольные болельщики и туристы там пьют эль, лагер, стаут, портер...

В Лондоне пол-литровая бутылка пива местного производства стоит 1,85 фунта (5,61 рубля). На базовую пенсию можно купить пива практически на каждый день года — 363 бутылки. Если считать в литрах, получается 181.

84 бутылки вина

Если вдруг не хочется пива, можно взять вина — 8 фунтов за бутылку объемом 0,7 литра. Конечно, с такими ценами и с базовой пенсией годовой запас не сделать. 672 фунтов хватит на 84 бутылки.

Мясо, сыр, бензин, бананы. Что можно купить на пенсию в Германии Подробнее

56 пачек сигарет

В Великобритании самые дорогие сигареты в Европе — 12 фунтов (36,37 рубля) за пачку популярной американской марки (20 сигарет).

Если мерить базовую пенсию в табаке, получится 56 пачек (или 1120 сигарет).

516 литров бензина

К 2035 году британцев пересадят на электрокары — через 15 лет в Соединенном Королевстве хотят запретить продажи дизельных и бензиновых автомобилей.

Пока же подданные ездят на бензиновом транспорте. Литр горючего на лондонских заправках стоит 1,3 фунта (3,94 рубля). На базовую пенсию можно купить 516 литров.

3,5 месяца оплаты коммунальных услуг

Средний счет за коммунальные услуги в британской столице составляет 173,64 фунта (526,25 рубля) за квартиру площадью 85 квадратных метров. В эту сумму включена плата за отопление, водоснабжение, электричество и вывоз мусора.

Если у пенсионера, имеющего только базовое пособие, нет никаких льгот, денег ему хватит на три с половиной месяца оплаты коммуналки.

* При подготовке материала использовались сведения онлайн-базы данных об условиях и уровне жизни в мире Numbeo.