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Минздрав Беларуси сообщил еще о двух случаях заболевания коронавирусом

11.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выявлены еще два новых случая заболевания новым коронавирусом. Его обнаружили у жителей Минска и Гомеля, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава республики.

«Еще два положительных теста на COVID-19 у граждан из Гомеля и Минска», – сказано в релизе ведомства.

В результате общее число случаев заражения в республике выросло до 11.

Напомним, накануне Минздрав Беларуси сообщал, что общее количество зарегистрированных в стране случаев заболевания коронавирусом достигло девяти. Трое из заболевших излечились от опасной инфекции.



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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