Минздрав Беларуси сообщил еще о двух случаях заболевания коронавирусом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выявлены еще два новых случая заболевания новым коронавирусом. Его обнаружили у жителей Минска и Гомеля, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава республики.

«Еще два положительных теста на COVID-19 у граждан из Гомеля и Минска», – сказано в релизе ведомства.

В результате общее число случаев заражения в республике выросло до 11.