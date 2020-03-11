На парне прямо в аэропорту загорелись штаны: посмотрите, почему это случилось

Источник материала: Tut.by

В аэропорту в ЮАР произошел опасный инцидент: прямо в зале ожидания на парне загорелись штаны. От них пришлось срочно избавляться — к счастью, мужчине это удалось. Момент попал на видео: посмотрите, как и почему это произошло.