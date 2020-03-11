Последний генсек. С чем пришёл и что растерял по пути Михаил Горбачёв

Источник материала: Аргументы и факты

35 лет назад, 11 марта 1985 года, новым генеральным секретарём ЦК КПСС стал Михаил Горбачёв. На этом посту он сменил последнего генсека из «кремлёвских старцев» Константина Черненко. Самому Горбачёву тогда только что исполнилось 54 года, и он стал самым молодым руководителем страны за последние годы. А советские люди, устав от стариков во власти, хотели чего-то нового, хотели перемен.

Вскоре после избрания Горбачёв заявил о своей политической программе: ускорение социально-экономического развития страны, усиление внимания к социальной политике, развитие демократии. Особо подчёркивалась необходимость гласности в работе партийных, государственных и общественных организаций. Программа эта была объявлена на апрельском Пленуме ЦК КПСС и в кругу высшего партийного руководства получила негласное название «апрельские тезисы». Причём Горбачёв в одном случае говорил, что курс на реформы был разработан задолго до апрельского пленума, в другом — что никакой программы реформ и наработок не было, «иначе я с группой товарищей дорабатывал бы их в Магадане».

В отличие от предыдущих генсеков, постоянно страдающих от болезней и работающих, можно сказать, в полубессознательном состоянии, Горбачёв сразу начал демонстрировать активную деятельность. Он ездил по городам страны, выступал на многих предприятиях. И удивлял местных руководителей, рабочих и служащих уже тем, что был бодр и энергичен, часто отрывался от заготовленного текста и вразумительно отвечал на вопросы.



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Минеральный секретарь

Всего лишь через несколько дней после вступления в должность Михаил Горбачёв в числе прочего написал в своём рабочем дневнике: «Бой пьянству». И вскоре в СССР началась широкая антиалкогольная кампания. 7 мая 1985 года были приняты Постановление ЦК КПСС и Постановление Совмина о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. 16 мая вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом.

Вся горбачёвская антиалкогольная политика строилась на запретах и ограничениях. Было закрыто огромное количество магазинов, торговавших ликёро-водочной продукцией. В результате введения «сухого закона» цены на водку повысились, а страждущим приходилось часами отстаивать в очередях в уцелевшие магазины. Тем более что работать они стали с 14 до 19 часов. В глубинке ситуация зачастую доходила до абсурда. Например, в одном из сёл Калужской области единственный на всю округу магазин, где можно было купить спиртное, работал только один день в неделю, да и то всего несколько часов. За два дня до его открытия здесь скапливался народ, тут же допивали то, за чем пришли, закусывали и ночевали.

Любителей спиртного отлавливали в парках, скверах, поездах. Милиция сразу же направляла информацию о нарушении антиалкогольного законодательства по месту работы или учёбы проштрафившегося. Нарушителей «прорабатывали» на собраниях, лишали премий, льготных профсоюзных путёвок и даже исключали из партии. Анекдот того времени: «Директор предприятия зовёт в кабинет секретаршу, где начинает снимать с неё платье. Секретарша просит запереть дверь, а директор отвечает, что нельзя, а то подумают — мы здесь водку пьём». В практику вошли безалкогольные свадьбы, банкеты и юбилеи. Пить спиртное в любых количествах и по любому поводу стало просто-напросто опасно, и народ понемногу начал звереть. Естественно, это сказалось и на отношении к Горбачёву, которого злые языки стали называть Минеральным секретарем.

Антиалкогольная кампания катастрофически отразилась на винодельческой отрасли и виноградарстве, а виноградники во многих местах были беспощадно вырублены. В 1985-1987 годах, во время «полусухого закона», повысилась средняя продолжительность жизни, выросла рождаемость и сократилась смертность. Однако уменьшение продажи алкоголя нанесло серьёзный удар по бюджету, а народ перешёл на самогон.

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«Ни одна скотина не поспевает»

Время правления Горбачёва коренным образом изменило обстановку не только в СССР, но и во всём мире. Советский Союз вывел войска из Афганистана, подписал с США соглашение о сокращении ракет средней и малой дальности, устранил «железный занавес». Это принесло Горбачеву широкое международное признание, и в 1990 году советский лидер получил Нобелевскую премию мира. А также звание «Лучший немец года»: Горбачев решил вывести из Германии наши войска и поспособствовал процессу воссоединения двух немецких государств. Кстати, уже после ухода из власти бывший генсек получил и звание почётного гражданина Берлина.

Излишнее доверие Горбачёва к Западу привело к тому, что взаимные уступки, по сути, оказались уступками лишь с нашей стороны. Многие считают политику перестройки программой уничтожения социализма и СССР. Дела в советской экономике шли неважно: к концу правления Горбачёва были повсеместно внедрены талоны на многие продукты питания и промтовары. В некоторых городах даже стали вводить хлебные карточки, а купить мясо в магазинах было почти невозможно. Сидящим на принудительной диете советским людям ничего не оставалось, как горько шутить: «Мы так ускорились, что ни одна скотина за нами не поспевает».

В 1987 году Горбачёв на торжественном собрании, посвящённом 70-летию Октября, уверенно заявлял: «Мы идём к новому миру: миру коммунизма. С этого пути мы не свернём никогда!» Наверное, он и сам тогда не мог предположить, что всего через четыре года не станет ни Советского Союза, ни социалистического лагеря. И история, начатая им в марте 1985 года, придет к своему логическому концу.