Белорусские банки стали выпускать вертикальные карты. Чем они могут быть полезны

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе сразу два белорусских банка выпустили карты в новом дизайне — вертикальном. Однако по своему виду и возможностям они отличаются. Так, БТА Банк предлагает полностью прозрачный «пластик», без рисунков и рекламных фото — максимальный минимализм. А Беларусбанк, напротив, карту с эффектом голограммы — в сине-лиловых тонах, с изображением цветов и линейного силэта девушки. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие возможности у вертикальных карт, чем они отличаются друг от друга и сколько стоят.



Фото: pixabay.com

Напомним, почти год назад Paritetbank первым запустил карты в вертикальном дизайне (есть как дебетовые, так и зарплатные). В линейку вертикальных бесконтактных карт входят Visa Business, Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum и Visa Infinite.

Сравним возможности карточек этих трех банков.

Банк, карта Возможности карты Стоимость Беларусбанк, Visa Gold клуба «Леди» Кэшбек до 12% в организациях-партнерах; при оплате за рубежом — до 0,5%; при покупке билетов на поезда БелЖД (на сумму больше 50 BYN) — 5%. Скидка на карту рассрочки «Магнит» 50%, на оформление полиса страхования — 15%. Возврат НДС с покупок до 19% в приложении «TaxFree4U». А также — бесплатная смена пин-кода и доступ в М-банкинг (пакет «Полный») без комиссии, 0,25% на остаток денег, которые хранятся на счету в белорусских рублях. 30 BYN за 3 года, если заказывать карту удаленно. При оформлении в отделении банка — 12 BYN сразу и потом еще по 12 BYN за 2-й и 3-й годы обслуживания. БТА Банк, Visa Classic платежная и накопительная Visa Classic «Кэшью» Кэшбек 2,0% на общественный транспорт и кинотеатры; 1,5% — на бассейны, фитнес, парикмахерские, салоны красоты, спортивное питание;и 0,7% — за все остальные покупки, в том числе продукты питания. Начисление на остаток — 3% годовых. 19 BYN/12 USD/EUR (3 года) — за платежную, 9,5 BYN/ 6 USD/EUR (3 года) — за зарплатную и 0,79 BYN в месяц (9.48 BYN в год или 28,44 за весь срок) — за накопительную. Paritetbank, Visa Classic Бронь гостиниц, авиабилетов и резервация средств при аренде автомобиля. Карты премиум-класса: плюс дополнительные сервисы и скидки по программе «Мир привилегий» Visa. Для Visa Platinum и Visa Infinite дополнительная финансовая защита: Чехол с защитой от считывания бесконтактных карточек «Оберег путешествий»; Пакет услуг «Оберег для важного» — гарантия возврата утерянных личных вещей, также услуги организации страховых выплат, если потерянную вещь не нашли. Страховой полис при поездках за границу. Visa Classic — 20 BYN, Visa Gold — 40 BYN, Visa Platinum — 360 BYN, Visa Infinite- 1000 BYN за 3 года, Visa Business (корпоративная) — 30 BYN за 2 года обслуживания.

Банк, карта, стоимость Возможности карты Беларусбанк, Visa Gold клуба «Леди»; 30 BYN за 3 года, если заказывать карту удаленно. При оформлении в отделении банка — 12 BYN сразу и потом еще по 12 BYN за 2-й и 3-й годы обслуживания. Кэшбек до 12% в организациях-партнерах; при оплате за рубежом — до 0,5%; при покупке билетов на поезда БелЖД (на сумму больше 50 BYN) — 5%. Скидка на карту рассрочки «Магнит» 50%, на оформление полиса страхования — 15%. Возврат НДС с покупок до 19% в приложении «TaxFree4U». А также — бесплатная смена пин-кода и доступ в М-банкинг (пакет «Полный») без комиссии, 0,25% на остаток денег, которые хранятся на счету в белорусских рублях. БТА Банк, Visa Classic платежная и накопительная Visa Classic «Кэшью»; 19 BYN/12 USD/EUR (3 года) — за платежную, 9,5 BYN/ 6 USD/EUR (3 года) — за зарплатную и 0,79 BYN в месяц (9.48 BYN в год или 28,44 за весь срок) — за накопительную. По «Кэшью»: Кэшбек 2,0% на общественный транспорт и кинотеатры; 1,5% — на бассейны, фитнес, парикмахерские, салоны красоты, спортивное питание;и 0,7% — за все остальные покупки, в том числе продукты питания. Начисление на остаток — 3% годовых. Paritetbank, Visa Classic; Visa Classic — 20 BYN, Visa Gold — 40 BYN, Visa Platinum — 360 BYN, Visa Infinite- 1000 BYN за 3 года, Visa Business (корпоративная) — 30 BYN за 2 года обслуживания. Бронь гостиниц, авиабилетов и резервация средств при аренде автомобиля. Карты премиум-класса: + дополнительные сервисы и скидки по программе «Мир привилегий» Visa. Для Visa Platinum и Visa Infinite дополнительная финансовая защита: Чехол с защитой от считывания бесконтактных карточек «Оберег путешествий»; Пакет услуг «Оберег для важного» — гарантия возврата утерянных личных вещей, также услуги организации страховых выплат, если потерянную вещь не нашли. Страховой полис при поездках за границу.

Как выбирать вертикальную карту?

Как видим, вертикальные карты не отличаются по своему функционалу от стандартных (горизонтальных), только дизайном. Но если вы хотите попробовать что-то новое и карта вам нужна карта в первую очередь для путешествий лучше присмотреться к «пластику» Беларусбанка . Если вы много тратите на развлечения и салоны красоты — больше подойдет накопительная от БТА Банка . И она немного дешевле (но и статус у карты ниже, чем в Беларусбанке).

В Paritetbank есть смысл оформлять премиум-карты с повышенной степенью защиты от мошенников — например, Visa Platinum или Visa Infinite, но на них придется и расколешиться. Visa Gold лучше выпускать в Беларусбанке, а обычную (не накопительную) Visa Classic — нет большой разницы, где, но в БТА Банк на 1 рубль дешевле.