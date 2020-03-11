«Милош прекрасен». Что говорят зрители о сериале «Магомаев»

Источник материала: Аргументы и факты

В понедельник, 9 марта, на Первом канале начался показ сериала «Магомаев» – восьмисерийного байопика знаменитого советского певца Муслима Магомаева. Сюжет фильма посвящен знакомству и отношениям Магомаева с его супругой, оперной певицей Тамарой Синявской. Главные роли исполняют сербский и российский актер Милош Бикович («Отель «Элеон», «Холоп») и Ирина Антоненко. После премьеры первых серий "АиФ" собрал отзывы зрителей (орфография и пунктуация сохранены).

Тари

Посмотрела вчера 1-ю серию #Магомаев с полной уверенностью, что больше смотреть не буду, а нет, теперь буду. <…> Начала из-за Милоша, но понравилось: картинка, «Королева красоты», гром и молния в конце серии! Но озвучивание Милоша(по понятным причинам) – неее.

солт

С нетерпением ждала эту картину. Хочу сказать, что это потрясающе! @Bikovic, я в безумном восторге! То, что ты делаешь – восхитительно!

caulfield

Милош прекрасен. Такой талант!

Pashtetiki

Ах какой этот Муслим! Не хотел в Париж ехать, а как только сказали про большой театр, где Тамара, сразу захотел. Точно влюбился.

Светлана К.

Милош красив, как Муслим Магомаев... остальное сделают другие. Смотрите и наслаждайтесь кино!

dvshv5

Я так обожаю эстетику 60-х, это какой-то рай, я без ума от всего этого!

Андрей Киданов

Сериал «Магомаев» начался с большой неточности. Он не участвовал в конкурсной программе Сопотского фестиваля, а был его гостем. И никаких наград не получал. Но именно с этого выступления начался его ренессанс в советской эстраде. Самый оглушительный успех его был в начале 60-х годов, когда он только начинал: под влиянием воспоминаний о Ван Клиберне, этот итальяноподобный азербайджанский красавчик за несколько дней стал мега звездой. Но в СССР не очень жаловали успешных и подобно Гурченко его слегка притормозили... и вот выступление в Сопоте открыло ему второе дыхание.

Олег Кушаков

Смотрю с удовольствием. Актёра хорошо загримировали.

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Абс

Бикович хорош, довольно точно передает пластику Магомаева во время исполнения песен. Но режиссура и драматургия о-очень вялые. <…> Ребята, ну ваши герои - такие масштабные личности, уже многого добившиеся к началу нашей истории! Такая фактура! И вдруг сцены на уровне проходного мувика. Главные герои, увы, обречены быть картонно-идеальными из-за пиетета перед прототипами.

Нэлля

Очень достойно Бикович сыграл, на роль Синявской немного перестарались и подобрали очень красивую актрису. Но, в целом, всё хорошо смотрится.

Матиабазар2

Шикарный выбор актера на главную роль. Теперь понятно, почему так долго не снимали сериал про Магомаева, не было претендента. Именно такой как Милош выражает личность Муслима и его барские вальяжные повадки.

Дед Женя

Автобиографические фильмы о героях нашей, ушедшей эпохи, вызывают больше раздражения, чем интереса. Ни про Фурцеву, ни про Гурченко, к примеру, так и не смог досмотреть, а тем, что смог, в голосовании минусы поставил. Этому, скорее всего, тоже минус поставлю. Уже началось, уже акценты расставляются. Обещали историю любви двух всенародно (без кавычек) любимых артистов, а на первый план выходят происки недоумков из КГБ и тяжкая жизнь таланта за «железным занавесом». <…> Бикович, кстати, очень старательно и похоже воспроизводит мимику и жесты Магомаева, как мне показалось. Видно, что готовился и вообще, старается парень. Внешне пара Синявская- Магомаев на экране выглядят очень красиво. Приятно на них смотреть. Это пока единственное за что можно фильм похвалить.

Инна Перовская

Не понравилось, смотреть не буду. Это не Муслим.

Ульфхеднар

Я посмотрел первую серию. Все таки Милош не похож на Муслима Магометовича. Жалкая подделка.

natasha

Королева красоты и другие хиты того времени ожили. Неплохое начало, особенно впечатляет реальный голос исполнителя Муслима Магомаева, его бархатный баритон. Очень похоже внешне подобрали актера на главную роль. <…> А так сериал будет приятно посмотреть тем, кто любит творчество Муслима Магомаева, тем более, что консультантом фильма была сама Тамара Ильинична.

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Jenal

Мне понравилось, что сериал "Магомаев" получился не фильмом одного актера, а демонстрацией советской эпохи, в которой показана жизнь разных людей, которые пытались выжить, в поставленных для них условиях. На сегодняшний день сериал больше ушел в драму, чем в автобиографию Муслима Магомаева. Очень хотелось бы, чтобы зрителю больше был показан творческий путь известного певца, его личная история и драма. Иначе зачем было брать такую известную личность для создания очередного проходного кинопроекта. Четыре звёзды, пока авансом.

tn1963tn1963

Мне очень понравился Милош Бикович. Неожиданно, этот блондин органично вошел в образ восточного мужчины, мужчины с особой энергетикой, пластикой (барса), харизмой. <…> Первую серию просмотрела всю, без переключения на другие канала. Так как актер хорош, музыка великолепная. Но пока что это самое лучшее, что я увидела в этом сериале. Так как сюжет самый банальный: давление государственных структур на талантливую личность. Сколько раз это уже показывалось по всем каналам. Скажу честно, поднадоело...

Ziher

Это пародия на Магомаева, не могли артистов подходящих подобрать. Причём дело даже не по внешности, а во внутреннем содержании. Ужасно не понравилось.

Аноним1279791

Творчество Магомаева люблю. А фильму – не верю. Кому то было интересно создать из главных героев ангелов. Зачем? Посмотрела первую серию. Больше нет желания тратить время.