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Xiaomi Redmi Note 9 Pro показали за день до анонса

11.03.2020 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 февраля бренд Redmi компании Xiaomi покажет новые смартфоны «для народа» — линейку Redmi 9. Главной моделью в серии окажется Redmi Note 9 Pro. В Сети показали изображения с его финальным дизайном, а также рассказали об основных особенностях.


Смартфон будет доступен как минимум в нескольких ярких цветах — например, красном и зеленом. Всю переднюю панель займет экран, в центре верхней части которого — глазок фронтальной камеры. Фотомодуль разместят в небольшом вырезе в форме буквы «О». Подобное решение применяется и в смартфонах от других брендов — например, Samsung Galaxy A51.

На правой грани аппарата — клавиши управления громкостью, а также кнопка питания. Последняя совмещена со сканером отпечатков пальцев. На задней панели гаджета расположился квадратный блок для четверной основной камеры. Под ней — светодиодная вспышка.

О технических характеристиках устройства мы недавно рассказывали в отдельном материале. Если вкратце, то диагональ дисплея составит 6,67 дюймов, смартфон также наверняка будет поддерживать технологию ускоренной подзарядки. А вот на каком процессоре базируется устройство, не ясно — одни источники заявляют о чипе от MediaTek, другие — от Qualcomm.

Цена Redmi Note 9 Pro пока держится в секрете.

Ниже — цены других смартфонов Xiaomi:

 
 
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Смартфон будет доступен как минимум в нескольких ярких цветах - например, красном и зеленом.
 
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