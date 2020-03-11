Румас нашел плюсы в снижении поставок нефти из России

На это обратил внимание премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече в Москве с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.





"Нам удалось стабилизировать товарооборот, он держится на уровне $35-36 млрд, - сказал Сергей Румас. - Получили уже оперативную информацию за январь: товарооборот у нас уменьшился, но к удовлетворению белорусской стороны увидели, что сальдо, которое у нас было очень большим, отрицательное сальдо, по январю уменьшилось. То есть мы выравниваем свои потоки. Вместе с тем понимаем, за счет чего произошло уменьшение сальдо. И это еще один из вопросов, который нам предстоит обсудить - это поставки энергоносителей".









В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что Беларусь для России является союзником и стратегическим партнером. Он напомнил, что в минувшем году исполнилось 20 лет со дня подписания договора о создании Союзного государства.





"Убежден, что в новом десятилетии удастся в полной мере раскрыть потенциал договора", - отметил Михаил Мишустин. Он подчеркнул важность того, что Беларусь для России является ведущим внешнеэкономическим партнером на пространстве СНГ.