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«Что-то там из-за денег». Из «Сватов» ушла Людмила Артемьева?

11.03.2020 11:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Что-то там из-за денег». Из «Сватов» ушла Людмила Артемьева?
Людмила Артемьева. © / «Сваты» / Кадр из фильма

Популярный телесериал «Сваты», вероятно, лишился одного из своих ключевых персонажей. В съемках нового сезона не принимает участия заслуженная артистка России Людмила Артемьева.

«Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься»

Поклонников «Сватов», кажется, ждет очень неприятный сюрприз. Съемки седьмого сезона в белорусской деревне Дуличи проходят без Ольги Николаевны Ковалевой-Беркович, одной из основных героинь, вокруг которых строились звездные сезоны проекта. Вернее, речь идет об отсутствии в составе съемочной группы Людмилы Артемьевой, игравшей Ольгу Николаевну.

О том, почему нет Артемьевой, изданию «Собеседник» рассказала актриса Татьяна Кравченко, исполнительница роли Вали Будько: «Я наконец-то встретила своих любимых партнеров: Федю Добронравова, Колю Добрынина... Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю... В новом сезоне будет показана история молодых Будько: как мы познакомились, как развивалась наша любовь... Федю в этом возрасте играет его сын Виктор, а меня — тоже очень хорошая актриса, Дарья Рыбак. Здорово придумали ребята, такой неожиданный ход!»

Журналисты обратились к актеру Федору Добронравову, который признался, что ничего не знает о причинах расставания Артемьевой с проектом: «Я про уход из сериала Артемьевой не слышал, но в отснятом блоке она с нами не снималась, это правда».

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«Я ушел оттого, что мы уже не имели права по-настоящему улучшать наше кино»

Комедийный сериал «Сваты», впервые появившийся на экранах в 2008 году, был создан студией «Квартал 95» под руководством Владимира Зеленского, который выступил и в роли продюсера.

«Сваты» быстро завоевали популярность на постсоветском пространстве. Сериал собрал целую россыпь различных телевизионных премий, но куда важнее были стабильно высокие рейтинги проекта. Исполнители четырех главных ролей — Добронравов, Татьяна Кравченко, Анатолий Васильев и Артемьева — превратились в настоящих народных любимцев.

Первым из основного состава ушел Васильев, это произошло после четвертого сезона. «Я ушел оттого, что мы уже не имели права как любимые народом персонажи по-настоящему улучшать наше кино и делать из сериала кино», — признался актер в интервью «Царьграду», заметив, что ему не хватало «творческой свободы».

Авторы сериала тут же «сожгли мосты», умертвив героя. Интересно, что в седьмом сезоне Васильев ненадолго вернется, но — по понятным причинам — только в «воспоминаниях» живых персонажей. Последний на данный момент сезон «Сватов» — шестой — был снят еще в 2012 году, а на экраны вышел в 2013-м. А дальше на проект серьезно повлияли «Евромайдан» и все последующие украинские события.

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«Сваты» под запретом

В 2017 году съемки сериала возобновились, но вскоре были прерваны. Сериал попал под запрет в Украине.

Зеленский не скрывал своего раздражения из-за запрета успешного проекта. В видеообращении, размещенном на Facebook, он заявлял: «Последние сутки ярко во всех СМИ обсуждается такой важный для нашей страны экономический вопрос: запретить сериал „Сваты“. Без этого же никак не растет экономика нашей страны. Этот сериал любят миллионы, его смотрят миллионы. Если сейчас задача СБУ и всех наших комитетов просто забрать сериал от людей, то вы тогда напрямую так и скажите, а не придумывайте различные поводы. Если кому-то не нравится слово „сваты“, вам ближе слово „кумы“, то вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими сватами. Вы боретесь с тем, что миллионы людей все эти долгие годы объединяет. Это украинский сериал. Придуманный мною и моими коллегами, за что мне не стыдно. И он снят за наши деньги нашими людьми. Какого черта вы что-то там вообще предлагаете? Кто вы такие? Что вы сделали? Если вы Служба безопасности Украины, то заботьтесь о безопасности страны, чтобы на улицу было свободно прийти и детям было не страшно. А от „Сватов“ пока ни один человек не повесился».

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Несмотря на это эмоциональное обращение, у «Сватов» отозвали прокатное удостоверение. Сериал вернули украинцам в марте 2019 года, за четыре дня до того, как Зеленский победил в первом туре президентских выборов.

Кажется, потрясения, пережитые сериалом за последние годы, окончательно вымотали его создателей. Предполагается, что съемки седьмого сезона «Сватов» завершатся к осени 2020 года, а на экранах он появится в 2021-м. Режиссер проекта Андрей Яковлев заявил, что это будет окончательное завершение «Сватов».

 
 
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Последний сезон зрители увидят, скорее всего, в 2021 году. Но одной из любимых героинь в нем, видимо, уже не будет.
 
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