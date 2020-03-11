Уже 12. В Минздраве сообщили о новых случаях заражения коронавирусом (дополнено)

Португалии, получен положительный тест на РНК коронавируса COVID19, сообщает пресс-служба Минздрава В рамках лабораторного контроля граждан, который проводится в Национальном аэропорту «Минск», у беларуса, вернувшегося из, получен положительный тест на РНК коронавируса COVID19,пресс-служба Минздрава





Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов данного гражданина.





Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. На сегодняшний момент состояние его удовлетворительное. Проводится госпитализация пациентов первого уровня (граждан, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также тех, кто был рядом с ним в самолете).





Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная.





Кроме того, уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.





Как сообщает, шестидесятидвухлетняя жительница Гродно прибыла изв Гродно ночью с понедельника на вторник. С учетом эпиднеблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью.





Во вторник днем женщина была доставлена бригадой «скорой» и госпитализирована в областную инфекционную больницу. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдалось. Однако сегодня было получено лабораторное подтверждение наличия у нее коронавируса.



