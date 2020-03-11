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Уже 12. В Минздраве сообщили о новых случаях заражения коронавирусом (дополнено)

11.03.2020 10:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 12 пациентов, при этом по одному - в Гомеле и Гродно, ранее там заболевших не было.

Уже 12. В Минздраве сообщили о новых случаях заражения коронавирусом (дополнено)
фото носит иллюстративный характер
В рамках лабораторного контроля граждан, который проводится в Национальном аэропорту «Минск», у беларуса, вернувшегося из Португалии, получен положительный тест на РНК коронавируса COVID19, сообщает пресс-служба Минздрава

Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов данного гражданина. 

Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. На сегодняшний момент состояние его удовлетворительное. Проводится госпитализация пациентов первого уровня (граждан, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также тех, кто был рядом с ним в самолете). 

Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная.

Кроме того, уточняющая диагностика проводится у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.

Как сообщает Гродненская правда, шестидесятидвухлетняя жительница Гродно прибыла из Италии в Гродно ночью с понедельника на вторник. С учетом эпиднеблагополучия страны пребывания, она сама обратилась за медицинской помощью. 

Во вторник днем женщина была доставлена бригадой «скорой» и госпитализирована в областную инфекционную больницу. Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдалось. Однако сегодня было получено лабораторное подтверждение наличия у нее коронавируса. 

Пациентка изолирована и находится под пристальным наблюдением медицинских работников. Проводятся мероприятия по выявлению контактов.

Таким образом всего на сегодняшний момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 12 пациентов. Трое из них готовятся к выписке. У всех пациентов состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет.


Минздрав просит возвращающихся в страну граждан обязательно информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля о том, что вы побывали в эпидемически неблагоприятных районах. 

Ведомство также призывает всех возвращающихся из-за границы - по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. А, в случае появления респираторной инфекции, вызвать скорую помощь, обязательно сказав по телефону, какие страны вы посещали.
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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На сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID19 находятся 12 пациентов, при этом по одному - в Гомеле и Гродно, ранее там заболевших не...
 
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