Дочь против отца. Звезды, которые ссорились с родными на глазах всей страны

Источник материала: Аргументы и факты

"АиФ" рассказывает об известных людях, которые не привыкли руководствоваться принципом «Не выноси сор из избы» и сделали разборки с собственными детьми и родственниками достоянием общественности.

Евгений Кафельников и Алеся Кафельникова

Отношения прославленного теннисиста с единственной дочерью очень похожи на американские горки: они то мирятся, то не разговаривают месяцами. Именно Евгений в свое время оповестил всех о проблемах Алеси с запрещенными веществами, назвав себя «отцом-неудачником». Его исповедь в соцсетях явно не способствовала профессиональной карьере девушки. «Когда у меня случилась передозировка, он написал об этом в твиттере. Тот твит цитировали все народные СМИ и, конечно, западные. Агентство IMG, с которым я вот-вот должна была подписать контракт и которое когда-то занималось моим отцом, отказалось иметь со мной дело», — рассказывала модель журналу «Татлер».

Увы, на «исповеди» в соцсетях откровения Евгения по поводу нерадивой наследницы не закончились. Недавно экс-спортсмен дал интервью телеканалу «Дождь», где снова затронул тему зависимости Алеси, хотя несколько лет тому назад она прошла лечение и даже смогла вернуться к своей профессии. Сегодня ее можно увидеть на мировых подиумах. «Насколько я знаю, у нее был большой шанс, но мне по большому секрету сказали, что на показы „Шанель“ ее больше не возьмут, потому что она пришла на кастинг в нетрезвом состоянии. Я реально себе должен поставить памятник за то, что я испытал. Я не лукавлю, ничего. Я бы ни одному злейшему врагу не пожелал того, что я пережил, когда я по два раза за ночь вызывал себе скорую», — говорил теннисист.

Кафельникова тоже молчать не стала, точнее, сначала с заявлением выступила ее агент, назвав слова Евгения «ложью». «Я не знаю, зачем нужно так врать на всю страну, унижая свою дочь. Евгений не имеет никакого отношения к карьере Алеси, он никогда за неё не просил в IMG, Алеся никогда не ходила в нетрезвом состоянии на кастинг „Шанель“», — написала Юлия Шавырина у себя в Instagram. Сама модель не только сделала репост этого текста, но и уточнила, что «уже давно не общается» с отцом: «Не собираюсь я делать то, что он хочет, а именно: не хочу выходить замуж за человека, которому он пообещал меня „отдать“, не хочу жить в его доме, где руководит уже девушка всего на пару лет старше меня. Не хочу слышать о том, что я не его ребёнок и надо сдать ДНК, что я ужасная дочь и променяла его на путешествия и карьеру модели. Мне также противно слышать оскорбления в адрес моей мамы, которая никогда в жизни не желала ему зла». А в финале девушка даже извинилась за поведение отца. «Я хочу попросить прощения у всех людей за это интервью, что он дал, кого он оскорбил и причинил боль», — написала Алеся.

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина

В декабре прошлого года все СМИ обсуждали роскошный день рождения Татьяны Плаксиной, который, разумеется, устроила и оплатила девушке ее знаменитая мама. Сама Успенская написала после праздника трогательный пост: «Я счастлива от того, что ты рядом, что ты здорова, что ты улыбаешься! Будь всегда такой улыбчивой! С твоим днем, моя невероятная! Ты делаешь меня счастливой! Этот день мы решили отметить с размахом». Однако буквально через месяц дочь сделала своей родительнице неприятный сюрприз. Плаксина пришла на программу «Звезды сошлись», где рассказала страшные вещи о певице. Якобы звезда применяла по отношению к наследнице физическое насилие. «Я долго молчала, терпела, но тут просто уже страшно действительно стало! Она заперла дверь на ключ и начала меня душить, кричать матом: „Я тебя ненавижу, я тебя прикончу, я тебя придушу“. Это не первый раз», — делилась с гостями в студии Татьяна.

Успенская обвинения дочери списывала на ее не совсем стабильное состояние, ведь полтора года тому назад Плаксина упала с велосипеда и сильно повредила челюсть, лишившись нескольких зубов, на ее восстановление потребовалось много денег и времени. Кроме того, королева шансона упомянула и о пристрастии Плаксиной к запрещенным веществам.

Конечно, в этом скандале не обошлось без Андрея Малахова, который посвятил конфликту матери и дочери один из выпусков программы «Прямой эфир». Телеведущий пообщался с Татьяной и с Любовью и даже попытался примирить своих героинь, но не особо преуспел в этом деле. «Нужна иногда пауза, иначе пуповина никогда не отрежется, и получается созависимость. И ни туда и ни сюда», — говорила Плаксина. В итоге девушка уехала в Америку, где живет ее отец. В настоящий момент мать и дочь не общаются. Певица же заявила, что на данный момент «обрубила все контакты» с наследницей.

Дана Борисова и Екатерина Борисова

Несколько лет тому назад Дана и ее мать пришли на программу Дмитрия Шепелева «На самом деле». Свое появление в ток-шоу блондинка анонсировала в Instagram так: «Кто такая Екатерина Ивановна? Ангел или человек, принесший первое вещество?» Под первым веществом подразумевались, естественно, запрещенные препараты, ведь в тот период вся страна узнала о наркозависимости Борисовой. Анонс к программе был не менее интригующим: «Во время предварительного тестирования выяснилось, что первые в жизни наркотические препараты дала Дане собственная мать. Дана Борисова согласилась озвучить самую страшную правду в своей жизни лишь с одним условием: ее слова не услышит мать. Ведь Екатерина Ивановна уверена, что сегодня ее ждут слова благодарности от Даны. Ее мама даже не догадывается, что совсем скоро ей придется ответить на чудовищные обвинения дочери». В общем, тот эфир Екатерина Борисова абсолютно точно запомнила надолго. Как после него двум женщинам удалось помириться, непонятно. Но, со слов телеведущей, примирение произошло. «С мамой сейчас улучшились отношения. Я ей подарила квартиру в Крыму. Она сейчас живет в Судаке. У нее квартира с видом на Генуэзскую крепость. Двухуровневые апартаменты. Я простила маму за ее отношение. Она мне помогла, когда у меня возникли проблемы. В настоящее время у нас все хорошо», — поделилась блондинка в интервью Алле Довлатовой.

Кстати, на суд общественности Дана выставляла не только отношения с матерью, но и ссоры со своей собственной дочерью Полиной. Последний конфликт произошел из-за того, что девочка испортила дебютную книгу своей мамы, которая к тому моменту как раз готовилась к печати. Но автобиография все же увидела свет в начале этого года.