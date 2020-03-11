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Курсы валют и криптовалют на сегодня

11.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар и евро продолжили дешеветь под напором белорусского рубля. Биткойн -38.96

Курс доллара снизился на 0,0069 BYN до 2,3139 BYN/USD. С учётом вчерашнего дня укрепление белорусского рубля к доллару составило 0,0379 BYN, но это всего одна треть от обвального падения по итогам понедельника. Напомним, что тогда доллар взлетел сразу на 0,1122 BYN вверх и установил новый исторический максимум.

Курс евро упал на 0,0118 BYN до 2,6237 BYN/EUR. Ослабление евро после взлёта на абсолютный максимум составило уже 0,0513 BYN. К текущему моменту белорусский рубль отыгрывает почти ⅓ роста евро, который случился на торгах 9 марта.

Курс российского рубля вырос на 0,0172 BYN до 3,2380 BYN/100 RUB. Рубль РФ к моменту написания новости отыграл почти половину предыдущего обвала.

Bitcoin − 7874.98$ (-38.96);

Bitcоin Cash/ВСС – 268.76$ (+2.49);

Litecoin − 49.37$ (+0.03);

Еthеreum − 199.38$ (+0.33);

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DigitalCash − 73.7$ (+1.12);

Monero − 55.06$ (-0.31).



 
 
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Доллар и евро продолжили дешеветь под напором белорусского рубля. Биткойн -38.96
 
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