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Беларусь рассчитывает согласовать с Россией позиции по интеграции в рамках ЕАЭС
11.03.2020 12:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, что рассчитывает на согласование позиций стран по интеграции к 10 апреля.
«Я думаю, во многом движение в "пятерке" будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции. Вы знаете, президентами поставлена задача подготовить документы по стратегии интеграции, и наши вице-премьеры провели большую работу», — сказал Румас.
«Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный, интеграционный потенциал договора», — сказал Мишустин. По его словам, это поможет создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса. Он также добавил, что Беларусь является ведущим внешнеэкономическим партнером России среди стран СНГ, передает
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, что рассчитывает на согласование позиций стран по...
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