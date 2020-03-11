Беларусь рассчитывает согласовать с Россией позиции по интеграции в рамках ЕАЭС

Источник материала: Ежедневник

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, что рассчитывает на согласование позиций стран по интеграции к 10 апреля.

«Я думаю, во многом движение в "пятерке" будет зависеть от того, насколько мы сблизим свои позиции. Вы знаете, президентами поставлена задача подготовить документы по стратегии интеграции, и наши вице-премьеры провели большую работу», — сказал Румас.

«Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный, интеграционный потенциал договора», — сказал Мишустин. По его словам, это поможет создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса. Он также добавил, что Беларусь является ведущим внешнеэкономическим партнером России среди стран СНГ, передает kommersant.ru .