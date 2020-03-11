ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За два месяца - плюс 2%. Посмотрели, как выросли цены на молочку, которые раскритиковал президент

11.03.2020 12:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси в феврале продолжился рост цен на продовольственные товары. Дорожают в том числе и молочные продукты, ценами на которые озадачились власти. По данным Белстата, за январь и февраль этого года цены на молоко и молочную продукцию выросли на 2,16%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие именно продукты больше всего подорожали за два месяца.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным Белстата, в феврале 2020-го цены на молоко и молочные продукты по сравнению с декабрем 2019-го выросли на 2,16%. Больше всего подорожало само молоко (на 2,65%), следом идет нежирный творог (на 2,5%), сгущенное молоко (на 2,36%), сметана (на 2,29%) и йогурт (на 2,05%).

Также выросли цены на глазированные сырки (на 1,95%), кефир (1,89%), сухие молочные смеси для детского и диетического питания (на 1,22%). Меньше всего в категории молочных продуктов за два месяца подорожал жирный творог (на 0,68%).

Также за два месяца года цены на сыры выросли на 0,71%, в первую очередь за счет подорожания мягкого сыра (+3,67%) и рассольного сыра (+1,48%).

Напомним, в конце февраля Александр Лукашенко посетил съезд Федерации профсоюзов, где высказался о растущих ценах, в том числе на молочку.

— Практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом, — сказал президент.

По официальным данным, некоторые молочные продукты за прошлый год прибавили в цене больше 15%. Еще в августе прошлого года Министерство антимонопольного регулирования отмечало, что динамика роста потребительских цен на социально значимые товары, к которым относятся и молочные продукты, была значительно выше темпов подорожания других продовольственных товаров. Чтобы не допустить ускорения годовой инфляции и сохранить доступность необходимых продуктов для уязвимых слоев населения, министерство рекомендовало торговле придерживаться предельных максимальных торговых надбавок.

Что еще подорожало в стране за два месяца

За январь-февраль лидерами по росту цен оказались в основном различные овощи и фрукты. Свежие огурцы подорожали на 46,43%, виноград — на 40,56%, груши — на 23,93%, свежие помидоры — на 16,04%. Также в цене выросли яблоки (на 13,59%) и репчатый лук (на 5,15%).

Помимо овощей-фруктов в первые два месяца года подорожали некоторые коммунальные услуги (напомним, с нового года начали действовать новые тарифы). Так, услуги водоотведения (канализации) подорожали на 15,95%, обращение с твердыми коммунальными отходами — на 14,36%, холодное водоснабжение — на 10,46%, электроснабжение — на 8,88%. В общей сложности жилищно-коммунальные услуги подорожали на 6,57%.

В феврале, по данным Белстата, инфляция в стране составила 1%, с начала года — 1,9%.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, цены на какие молочные продукты за два месяца выросли больше всего.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как истерия вокруг короновируса убивает мировой спорт и что с этим делать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика