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За два месяца - плюс 2%. Посмотрели, как выросли цены на молочку, которые раскритиковал президент
Источник материала: Tut.by
В Беларуси в феврале
По данным Белстата, в феврале 2020-го цены на молоко и молочные продукты по сравнению с декабрем 2019-го выросли на 2,16%. Больше всего подорожало само молоко (на 2,65%), следом идет нежирный творог (на 2,5%), сгущенное молоко (на 2,36%), сметана (на 2,29%) и йогурт (на 2,05%).
Также выросли цены на глазированные сырки (на 1,95%), кефир (1,89%), сухие молочные смеси для детского и диетического питания (на 1,22%). Меньше всего в категории молочных продуктов за два месяца подорожал жирный творог (на 0,68%).
Также за два месяца года цены на сыры выросли на 0,71%, в первую очередь за счет подорожания мягкого сыра (+3,67%) и рассольного сыра (+1,48%).
Напомним, в конце февраля Александр Лукашенко
— Практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом, — сказал президент.
По официальным данным, некоторые молочные продукты за прошлый год
Что еще подорожало в стране за два месяца
За январь-февраль лидерами по росту цен оказались в основном различные овощи и фрукты. Свежие огурцы подорожали на 46,43%, виноград — на 40,56%, груши — на 23,93%, свежие помидоры — на 16,04%. Также в цене выросли яблоки (на 13,59%) и репчатый лук (на 5,15%).
Помимо овощей-фруктов в первые два месяца года подорожали некоторые коммунальные услуги (напомним, с нового года
В феврале, по данным Белстата, инфляция в стране составила 1%, с начала года — 1,9%.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, цены на какие молочные продукты за два месяца выросли больше всего.
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